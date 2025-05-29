Ради того, чтобы увидеть забитые игроками своей любимой командой мячи в ворота соперника, болельщики заполняют трибуны стадионов. Мячи в ворота влетают после ударов левой ногой, правой ногой, головой, после рикошетов. Оказываются они в сетке иногда после прямых ударов с углового. Мастером "сухих листов" был Валерий Лобановский: после его подач от углового флажка мяч девять раз оказывался в воротах соперника. "Гол – маленькое чудо", – как-то сказал известный тренер Виктор Маслов, который сам забивал, будучи игроком.

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Требовал он это и от своих подопечных. Под руководством Маслова киевское "Динамо" трижды подряд становилось чемпионом бывшего СССР. В трех "золотых сезонах" (1966, 1967, 1968) киевляне забили в ворота соперников 175 мячей. 28 из них на счету Анатолия Бышовца, 10 – Виталия Хмельницкого.

Динамовские бомбардиры

Лучшими бомбардирами чемпионатов страны в разные годы становились и игроки "Динамо": Макар Гончаренко (1938 год – 20 мячей), Андрей Зазроев (1952 год – 11 мячей), Олег Блохин (пять раз рекорд: 1972 год – 14 мячей, 1973 год – 18 мячей, 1974 год – 20 мячей, 1975 год – 18 мячей, 1977 год – 17 мячей) и Олег Протасов (1990 год – 12 мячей). Олег Блохин в чемпионатах СССР забил 211 мячей, а всего на его счету в официальных играх 302 гола.

ТОП-5

Позади 34 чемпионата Украины. Вот ТОП-5 самых результативных игроков нашего главного турнира. 124 мяча - Максим Шацких ("Динамо", "Арсенал", "Говерла"); 123 мяча – Сергей Ребров ("Шахтер", "Динамо"); 117 мячей – Евгений Селезнев ("Шахтер", "Арсенал", "Днепр", "Колос", "Минай"); 114 мячей – Андрей Ярмоленко ("Динамо"); 105 мячей – Андрей Воробей (Шахтер, Днепр, Арсенал, Металлист).

А вот пятерка лучших бомбардиров 34-го чемпионата Украины: Владислав Ванат ("Динамо") – 17 мячей, Егор Твердохлеб ("Кривбасс") – 14 мячей, Георгий Судаков ("Шахтер") – 13 мячей, Артем Бондаренко ("Шахтер") – 12 мячей, Алексей Гуцуляк ("Полесье") – 11 мячей.

Вернусь к чемпионату Украины. Пока ее лучшим бомбардиром в одном сезоне является Генрих Мхитарян. 25 мячей он забил в сезоне 2012/2013, в котором "Шахтер" благодаря в том числе его снайперским качествам выиграл золотые медали.

24 мяча в сезоне 2022/2023 забил Артем Довбик ("Днепр-1"). Сейчас свой бомбардирский талант игрок сборной Украины демонстрирует в римской "Роме". По 22 мяча забивали в одном чемпионате динамовцы Сергей Ребров (1997/1998), Максим Шацких (2002/2003), а также игрок "Шахтера" Алекс Тейшейра (2015/2016). По 21 разу в чемпионатах отличались Арсен Аваков ("Торпедо" Запорожье), Олег Матвеев, Андрей Воробей, Факундо Феррейра (все – "Шахтер"). Самые результативные игроки сборной Украины – два Андрея Николаевича: Шевченко (48 голов) и Ярмоленко (46 голов).

Обладатели "Золотой бутсы" Мундиаля

Главное футбольное событие 2026 года – чемпионат мира, который впервые пройдет в трех странах – США, Мексике и Канаде. В нем примут впервые участие 48 команд. Напряженной будет борьба не только за медали, но и за "Золотую бутсу" – приз, который получает самый результативный игрок Мундиаля. Напомню, в Катаре-2022, забив 8 мячей, приз получил француз Киллиан Мбаппе, а его сборная выиграла серебряные медали. Заглянем в историю некоторых предыдущих чемпионатов мира: 1974 год – Гжегож Лято (Польша), 7 мячей; 1978 год – Марио Кемпес (Аргентина), 6 мячей; 1982 год – Паоло Росси (Италия), 6 мячей; 1986 год – Гари Линекер (Англия), 6 мячей.

Друзья, любите футбол, играйте в футбол. Все о вашей любимой игре читайте на OBOZ. Пусть побеждает и побольше забивает ваша любимая команда.