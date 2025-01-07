Ломаченко и Усик обратились к украинцам: что произошло. Фото

Знаменитые украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик решили поздравить украинцев с Рождеством 7 января. Спортсмены активно поддерживают УПЦ МП и, несмотря на переход Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, продолжают отмечать праздник по старому стилю, а не 25 декабря.

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Ломаченко на своей странице в социальной сети Instagram оставил послание на русском языке. "С Рождеством Христовым! Мира и Добра!" – написал боксер, чем, разумеется, вызвал невероятный восторг у представителей страны-агрессора.

Усик в свою очередь в Instagram-Stories обратился к своим фанатам на украинском. "С Рождеством Христовым! Христос родился, славим его", – написал Александр.

Недавно Ломаченко отметился нападками на предстоятеля ПЦУ Епифания, закатив настоящую истерику из-за интервью главы украинской церкви, отметившись валом кремлевских нарративов.

"Идут сильнейшие преследования людей, которые не хотят переходить в ПЦУ, искренне верующие христиане видят, что происходит, и понимают, где настоящая апостольская церковь! Большинство людей против перехода в церковь, которая проповедует насилие и ненависть!" – писал Василий.

Также отметим, что Ломаченко 25 декабря минувшего года отказался поздравлять украинцев с "неправильным Рождеством".

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко призвал наказать агентов Кремля в УПЦ МП, отвечая на вопрос болельщика в социальной сети Instagram.

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