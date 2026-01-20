Лига чемпионов стартовала с грандиозной сенсации. Видео

Весенняя часть сезона Лиги чемпионов началась с провала фаворита: "Манчестер Сити" сенсационно уступил скромному норвежскому "Буде-Глимт". Команда Пепа Гвардиолы на выезде потерпела поражение со счетом 1:3, несмотря на статус одного из главных претендентов на титул.

Матч 7-го тура общего этапа прошел на стадионе "Аспмира", где хозяева шокировали соперника уже в первом тайме. Главным героем встречи стал форвард "Буде-Глимт" Каспер Хёг, оформивший дубль к 24-й минуте: сначала он точно пробил головой после передачи Оле Бломберга, а затем выиграл борьбу в штрафной и отправил мяч в угол ворот.

"Манчестер Сити" владел мячом, создавал моменты, однако Никита Хайкин несколько раз спас норвежцев, в том числе после опасных ударов Холанда и Фодена.

Во втором тайме хозяева продолжили наказывать фаворита за ошибки. На 58-й минуте Йенс Петтер Хауге с края штрафной пробил в правую "девятку", доведя счет до 3:0.

"Горожане" быстро отыграли один мяч усилиями Райана Шерки, но перелома не произошло. Ключевым моментом стала 62-я минута, когда Родри получил вторую желтую карточку и был удален, окончательно лишив гостей шансов на камбэк.

