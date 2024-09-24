Легендарный стадион на 80 000 зрителей взорван с помощью динамита. Видео

В Малайзии снесли легендарній стадион "Шах Алам", который был некогда архитектурной жемчужиной страны и одним из крупнейших стадионов в мире. Ключевой момент взрыва с помощью динамита был заснят на видео и завирусился в интернете.

Видео дня

"Шах Алам" на протяжении десятилетий служил домашней ареной для сборной Малайзии и футбольной команды Selangor FA, известной как "Красные гиганты".

Открытый в 1994 году, этот стадион быстро стал спортивной иконой не только благодаря своей впечатляющей вместимости в 80 372 болельщика, но и благодаря своему историческому значению как места проведения крупных спортивных и культурных мероприятий.

Стадион был главной площадкой во время чемпионата мира по футболу среди молодежи ФИФА 1997 года, первого турнира такого рода, проведенного в Юго-Восточной Азии.

После того, как строение начало ветшать и морально устаревать, власти принять решение о его демонтаже, чтобы освободить место для нового современного спортивного комплекса.

Снос начался в июле 2024 года и, как планируется, будет завершен в 2025 году, а новый спортивный комплекс, как ожидается, будет готов к 2029 год, но его вместимость будет всего 45 000 зрителей.

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