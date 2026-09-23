Легенда мирового футбола отказался встречаться с Путиным со словами "лучше не связываться" и "держаться от этого подальше"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал, что во время жеребьевки чемпионата мира 2018 года в Москве отказался от встречи с Владимиром Путиным. По словам экс-футболиста, он сознательно дистанцировался от ФИФА и не хотел оказываться под влиянием руководства организации.

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Об этом Линекер заявил в подкасте The Rest is Football, комментируя свои отношения с Международной федерацией футбола.

По словам бывшего ведущего программы Match of the Day, во время подготовки к церемонии жеребьевки ЧМ-2018 представители ФИФА предложили ему встретиться с Путиным. Линекер решил отказаться и сослался на занятость подготовкой сценария.

"Они хотели, чтобы я встретился с Владимиром Путиным, а я подумал: "Я не хочу этого делать". Я сказал им: "Извините, у меня слишком много работы со сценарием, я пытаюсь все подготовить"", – признался 65-летний англичанин.

Линекер отметил, что тогда почувствовал себя в некомфортной ситуации и пришел к выводу, что в дальнейшем лучше держаться подальше от подобных контактов.

"Я подумал, что лучше держаться от них подальше. Лучше не связываться с этим", — объяснил бывший футболист.

Жеребьевка чемпионата мира в России состоялась в декабре 2017 года в Кремле. В мероприятии участвовали многие звезды мирового футбола, включая Пеле, Диего Марадону, Роналдо и Роналдиньо, которые встретились с Путиным во время церемонии.

Линекер также сообщил, что после этого принял решение больше не сотрудничать с ФИФА. По его словам, работа в медиа требует независимости, поэтому он предпочел сохранять дистанцию от футбольных властей и их руководства.

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