Куртуа отказался выступать за сборную Бельгии

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа не сыграет за сборную Бельгии в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Голкипер обсудил этот вопрос с главным тренером Марком ван Боммелем и сохранил ранее принятое решение.

Видео дня

Об этом Куртуа рассказал после матча Лиги чемпионов против "Интера" (2:1), в котором стал одним из главных героев встречи. По словам 34-летнего футболиста, он намерен сосредоточиться на поддержании высокого уровня игры и учитывает серьезную нагрузку из-за плотного календаря.

Еще во время чемпионата мира бельгиец заявлял, что в будущем может отказаться от участия в матчах Лиги наций. Тогда он объяснял это опасениями по поводу физических нагрузок и необходимостью грамотно распределять силы на заключительном этапе карьеры.

После переговоров с наставником национальной команды позиция голкипера не изменилась. Куртуа подтвердил, что пропустит всю кампанию Лиги наций.

"Главный тренер понимает мой выбор. При этом я остаюсь доступным для сборной на матчи квалификации чемпионата Европы и понимаю, что мне придется бороться за место в составе наравне с другими вратарями", – цитирует футболиста sporza.be.

Таким образом, Куртуа не примет участия в сентябрьских, октябрьских и ноябрьских матчах Лиги наций против Италии, Франции и Турции. Ожидается, что в расположение национальной команды он вернется в марте 2027 года, когда Бельгия начнет выступление в отборочном турнире чемпионата Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, Куртуа является главным конкурентом в "Реале" украинского вратаря Андрея Лунина. Летом этого года главный тренер мадридцев Жозе Моуриньо лишил Тибо капитанской повязки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!