Курьез дня. Легионер "Зенита" бросил футболку на трибуну болельщику, но был вынужден просить ее назад. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,1 т.
Защитник "Ахмата" Надер Гандри стал главным героем курьезного эпизода в концовке кубкового матча против "Зенита". 30-летний франко-тунисец не только отметился забитым мячом, но и попал в центр настоящего театра на поле и за его пределами.

В добавленное время судья Рафаэль Шафеев удалил Гандри за фол последней надежды. Защитник пошёл в раздевалку и, по привычке, бросил фанату на трибуну свою футболку.

Фол выглядел спорно, но по мнению рефери Андрей Мостовой, если бы его не остановил Гандри мог выбежать один на один к воротам "Ахмата". Однако осле просмотра эпизода на ВАР решение было пересмотрено: Шафеев заменил удаление на жёлтую карточку.

В итоге на 95-й минуте Гандри покинул поле, футболка несколько минут оставалась у фаната, а на 97-й минуте защитник вернулся и продолжил матч.

Сам игрок рассмеялся от произошедшего, превратившегося в анекдотичный сюжет.

Комментируя случившееся тунисец признался, что как только получил красную карточку, то сразу уточнил у судьи, будет ли проверка эпизода с помощью ВАР. Услышав отказ, он направился в раздевалку и заметил на трибуне фаната с флагом Туниса. Решив подарить мальчику свою футболку, Гандри уже начал уходить, когда администратор команды окликнул его в подтрибунном тоннеле — именно в этот момент судья изменил своё решение.

Поскольку времени, чтобы вернуться на поле, оставалось немного, игрок попросил у фаната обратно футболку, чтобы продолжить матч. После игры Гандри пригласил мальчика в гостиницу команды и всё-таки подарил ему футболку.

Защитник отметил, что ситуация была необычной для его карьеры и поблагодарил фаната за понимание, добавив, что всё вышло забавно.

