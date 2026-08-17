Крымская красавица спасала "золото" Олимпиады, как в "Матрице", и родила от влиятельного бизнесмена: куда исчезла и как изменилась известная гимнастка Серебрянская

30 лет назад на Олимпиаде в Атланте-1996 на пьедестал почета поднялись сразу две спортивные гимнастки из Украины — Екатерина Серебрянская завоевала "золото", а Елена Витриченко получила "бронзу". На пути к этой победе крымская красавица шла между пулями, словно в "Матрице". А затем годами Екатерина строила собственный бизнес в Украине, сама воспитывала сына и встречалась со звездой шоу-бизнеса. Но нашла любовь и осуществила мечту только в Лондоне.

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OBOZ.UA вспомнил о том тяжелом "золоте" Серебрянской в Соединенных Штатах и собрал факты о дальнейшей судьбе красавицы из Симферополя.

Как бы визуально легко и грациозно ни выглядела художественная гимнастика, на самом деле это титанический труд. Серебрянская до сих пор вспоминает, что из-за строгой диеты ей и другим девушкам постоянно хотелось есть. Бывало, что она после отбоя тайком пробиралась к холодильнику, и маме даже пришлось повесить на него колокольчик.

"Я до сих пор вздрагиваю от мысли, что снова на тренировку, если меня утром кто-то будит. Жесткость, насилие над эго, разумом, личностью, которое применяется для достижения успехов, оставляет отпечаток на всю жизнь. Ты просто должен быть очень собранным и сконцентрированным. Ты просто не можешь переложить ответственность, ты всё тянешь на себе", – как-то высказалась в своём Instagram Екатерина.

Но в 1996 году все жертвы оправдались, и вслед за титулом абсолютной чемпионки мира Екатерина завоевала "золото" Олимпиады в Атланте. Хотя был момент, когда украинка оказалась на грани провала.

"Когда пули летели в главного героя фильма "Матрица", Нео замедлял время и уклонялся от пуль в замедленной съемке. То же самое произошло на Олимпиаде со мной. Из-за нервного напряжения моя рука онемела, нужно было сделать финальный бросок ленты под купол зала и выполнить элемент – три кувырка. Я видела, как палочка от ленты медленно подлетает, но не туда, куда нужно. Еще микромомент и – все… предмет потерян, а оценки снижены", – вспоминала Екатерина.

"Но тут произошло нечто странное. Время растянулось, замедлилось в моей голове, как у Нео. Я могла двигаться быстрее и видеть всё вокруг одновременно. И маму, которая переживала справа от ковра. И судей, которые улыбались или напряжённо следили за моим выступлением. И зрителей, которые фотографировали. Я видела всё одновременно и при этом двигалась к своей ленте... Это длилось меньше секунды в реальном времени, но гораздо дольше в особом пространстве", – призналась гимнастка.

И здесь, по словам Серебрянской, 15 лет тренировок и наработанные профессиональные навыки в сочетании с эффектом "матрицы" дали ей шанс очень быстро выполнить свои сальто и выставить руку в надежде, что палочка от ленты окажется в нужном ей месте: "Я так быстро никогда не переворачивалась в жизни, я молилась и просила Бога: "Пожалуйста. Пожалуйста! Пожалуйста!" Вытянула руку в последний момент, лента прилетела точно в нужную точку, и я закончила своё выступление".

Как позже призналась Екатерина, после завершения спортивной карьеры было три момента, которые сильно повлияли на ее жизнь и привели ее в определенное состояние.

"В 1999 году мы с мамой открыли первую детскую школу гимнастики для здоровья "Студия Серебрянских". В 2000-м я в гордом одиночестве родила первого сына Евгения и пережила всю эту бурю публичного осуждения внебрачного рождения первенца. В 2003-м я похоронила маму, умершую от рака, свою опору и поддержку в жизни — это отрезвило меня от жалости к себе", — рассказала чемпионка.

Кстати, именно беременность подтолкнула Екатерину к открытию собственной школы в 1999 году в Киеве: "15 лет ежедневных изнурительных тренировок принесли мне победу в Атланте-1996. Обратной стороной этой золотой медали стало четкое понимание того, что профессиональная гимнастика и здоровье — вещи взаимоисключающие. Я решила, что когда у меня появятся дети, они будут заниматься гимнастикой для здоровья и гармоничного развития, а не для соревнований и медалей".

В медиа сообщалось, что Серебрянская родила ребенка от влиятельного бизнесмена, но его имя она никогда не раскрывала. По словам чемпионки, мужчина с ней не женился, но принимал активное участие в воспитании сына. До начала полномасштабной войны в Украине мальчик учился в Австрии и стремился, как и его отец, построить свой бизнес.

После завершения карьеры гимнастки в 1999 году Екатерина занялась различными проектами, в ходе которого успела стать телеведущей и продюсером, автором книг и видео-тренингов по фитнесу, а также идейным вдохновителем портала о здоровом образе жизни.

Кроме того, гимнастка снималась в рекламе, получила степень кандидата педагогических наук, стала сертифицированным коучем ССЕ Erickson Coaching International, 20 лет проработала в сфере Business&Life-тренером, разработав систему достижения целей и самомотивации, а также пробовала запустить бизнес по приготовлению и доставке здоровой пищи.

Более четырех лет Серебрянская состояла в отношениях с лидером ТНМК Фаготом (Олег Михайлюта). Казалось, что все идет к свадьбе, к тому же музыкант прекрасно ладил с сыном гимнастки Евгением. Однако в конце 2009 года пара неожиданно рассталась.

И только спустя 10 лет Екатерина призналась, что именно она была инициатором разрыва: "Я считаю, что четыре года — это, по сути, уже семья. Настал момент, когда кто-то должен был принять решение, чтобы отношения развивались дальше. Олег на тот момент, возможно, еще не был готов. Мне, со своей стороны, не очень хотелось чего-то ждать".

Спортсменка понимает, что обидела музыканта, и признается, что в тот момент испортила отношения "из-за незнания, юности и глупости".

Вскоре после расставания с Фаготом Екатерина исчезла из светской тусовки и с телеэкранов. Оказалось, что она переехала в Лондон: "После своего олимпийского прошлого и того, как я приелась людям, которые смотрят мою программу на ТВ в качестве эксперта по ЗОЖ, я дала свое последнее подробное интервью украинскому телеканалу и отправилась в туманный Альбион, который оказался не таким уж и туманным".

В поисках новой себя в Лондоне Екатерина сначала решила стать натуропатом, а затем — коучем по отношениям между мужчинами и женщинами.

"Это был потрясающий первый опыт адаптации в чужой стране. Когда тебя никто не знает и ты начинаешь знакомиться с настоящей собой — той, которую уже много лет не видела под маской бренда. Я пересмотрела свои ценности, вспомнила свои принципы, поняла, что меня больше не вдохновляет то, что, хотя и приносит деньги, а что интересовало всю жизнь, но не было времени, чтобы в это погрузиться", — рассказала спортсменка, которая продолжала работать тренером в Life&Health.

Именно в Великобритании Екатерина наконец обрела своё личное счастье и обзавелась полноценной семьёй. Разобравшись в себе, она разглядела в давнем друге любовь всей своей жизни. В 2015 году спортсменка вышла замуж за бизнесмена, имя которого не раскрывает. В 39 лет она рискнула и родила дочь Марию, а в 42 года — сына Костю.

"Было совсем не просто решиться на беременность в 39 лет, наслушавшись вдоволь "советов" и рекомендаций врачей со всеми страшилками о последствиях поздних родов для меня и будущего ребенка и имея за плечами несколько прецедентов неудачных беременностей. Но, очевидно, Маше суждено было появиться на свет", – рассказала гимнастка.

"Уверена, что мне очень помогли аюрведа и йога. Но все преимущества йоги я по-настоящему оценила только в период подготовки к третьей беременности, во время неё и после", – призналась Серебрянская, которая помогает другим людям ощутить на себе весь чудодейственный эффект йоги, ведет онлайн-уроки и делится практиками.

Также у легендарной гимнастки есть два собственных канала в Telegram, в частности Sport Recovery by Serebrianska. Но в последний год у Екатерины на всё это совсем мало времени, ведь в 2025 году она наконец решилась воплотить в жизнь свою мечту.

"Я поступаю в Колледж натуральной медицины (Лондон) и получу диплом нутрициолога-терапевта, а затем — натуропата-терапевта. Мечта учиться в CNM появилась еще в 2011 году, и ради нее я уезжала жить в Лондон в конце 2013-го и, как и сейчас, уже оплатила вступительный взнос. Но мне не хватило знаний английского языка, необходимых для изучения этой специфической темы", – рассказала Серебрянская.

"Кроме того, в 2014 году в сети детских школ гимнастики "Студия Серебрянских" разразился серьёзный кризис, и мы оказались на грани банкротства. Поэтому пришлось отложить мечту и сосредоточиться на роли мамы и спасительницы бизнеса. И вот спустя 12 лет я снова прилагаю усилия, чтобы осуществить свою мечту. Проблема с языком решилась сама собой, теперь буду учиться онлайн с дублированным переводом", — добавила Екатерина, которая сейчас улучшает рацион своей семьи и ищет идеальный рецепт безглютенового хлеба.

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