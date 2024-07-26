'Картонные кровати' и повсюду полиция: чего не хватает украинским олимпийцам в Париже и что нужно прятать в районе деревни атлетов

Олимпийскую деревню Парижа-2024 организаторы расположили на севере города, в районе Сен-Дени, недалеко от главной спортивной арены страны "Стад де Франс", где пройдут соревнования по легкой атлетике, регби, финал футбольного турнира и церемония закрытия. И хотя у украинских спортсменов есть возможность гулять вдоль Сены, кое в чем французы уже проигрывают Токио, который принимал Игры три года назад.

Видео дня

OBOZ.UA посетил Олимпийскую деревню в Париже, заглянул в дом, где живут украинцы и обговорил с некоторыми спортсменами условия.

Если честно, Сен-Дени – далеко не самый фешенебельный и безопасный уголок французской столицы. Когда за два дня до старта Игр я попала из аэропорта на местную автостанцию, водители ближайших автобусов настойчиво советовали побыстрее прятать в сумку кошелек и телефон, откровенно намекая на возможные неприятности.

Но, начиная от ближайшей к деревне станции метро или поезда RER, повсюду на улицах дежурят наряды полиции. Окружена ею со всех сторон и территория, на которой обитают атлеты. Известно, что Франция очень боится терактов во время Олимпиады, поэтому, по словам опытных журналистов, меры безопасности здесь более жесткие, чем на всех предыдущих Играх. Не исключение и поселок, входы в который охраняются даже с автоматами.

Временный дом лучших спортсменов мира в столице Франции расположен по оба берега Сены, вдоль которых охотно ходят, бегают или катаются на велосипедах атлеты и представители команд. На территории есть магазин с сувенирами и небольшой супермаркет.

Соседями украинцев в деревне стали сборные Германии с одной стороны и Канады – с другой. Современные двухместные комнаты-блоки, кроме жилой площади, имеют зоны для отдыха и общения. Мебель в комнатах, как уверяют организаторы, создана из высокоэкологических материалов. Но, как оказалось, всегда есть над чем работать.

"Номера похожи на те, что были в Токио. Картонные кровати, как всегда. Но, в принципе, мне все нравится. Атмосфера дружественная, живу с Кирюхой Болюхом. Единственное, что нормального стола нет. Не знаю, почему они его не поставили. Точнее, он есть, но очень низенький. Если будете брать интервью у Болюха, то спросите. Потому что он приехал с ноутбуком, хочет в CS поиграть, а не выходит", – рассказал чемпион Европейских игр и призер чемпионата мира по прыжкам в воду Алексей Середа.

Из своих номеров при выезде спортсменам разрешено забрать на память только брендированные одеяла.

Часть окон нашей команды смотрит на столовую, вход в которую с большим количеством флагов выглядит не менее пафосно, чем в штаб-квартиру ООН. Но по питанию, по мнению украинцев, Париж уступает Играм в Японии-2020.

"Выбор маленький. Если сравнивать с Токио, то там было получше. Я там каждый день ел суши, а здесь их нет. Вот такое разочарование у меня. Здесь яичницу ел, сегодня утром какие-то хлопья. Вообще ем в зависимости от настроения. Но, в целом, питание очень важно не только для прыгунов в воду, но и для всех спортсменов. Надо питаться правильно, потому что от этого зависит энергия, вес, а он важен в прыжках в воду, и еще много факторов", – отметил Середа.

Согласен с мнением Алексея и двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Михаил Романчук.

"Столовая мне в Токио больше понравилась. Но поскольку здесь будет около 15 000 человек, то что-то очень фешенебельное, экзотическое придумать трудно. Поэтому все стандартно: паста, картофель, мясо, рыба, зелень... Ничего особенного. Вкусно? Если сравнивать с украинской кухней, то я промолчу", – улыбаясь рассказал Михаил.

"Но я на такие вещи внимание особо не обращаю, потому что все же я приехал сюда не есть, не отдыхать, не лежать, а представлять свою страну как можно лучше", – добавил титулованный украинский стайер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Свитолина отказалась жить в Олимпийском поселке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!