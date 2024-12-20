'Кривбасс' за 3 секунды до конца выиграл матч Суперлиги Favbet

"Кривбасс" благодаря победному попаданию Михаила Бублика одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet против "Ривне", выиграв в Черкассах со счетом 86:84.

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Матч получился очень конкурентным, соперники обменялись качественными отрезками и обе команды имели в течение игры двузначное преимущество. Логичным завершением стала напряженная четвертая четверть и эффектный клатч, в котором соперники определили победителя. Решающим стало попадание лидера "Кривбасса" Михаила Бублика, который реализовал тяжелый двухочковый бросок при равном счете за 3 секунды до конца игры и поставил точку в этом матче.

Именно "Кривбасс" имел лучшие бросковые показатели, в то время как "Ривне" имело преимущество на подборах, собрав 21 отскок в нападении. Ривняне, сыграв короткой ротацией в шесть игроков, получили лишь одно очко от скамейки запасных, в то время как "Кривбасс" получил 23 балла.

В составе "Ривне" стоит отметить Алексея Соловьева, сыгравшего свой результативный матч в сезоне, набрав 29 очков, дабл-дабл в активе у Рода Брауна — 20 очков и 12 подборов.

А главным героем матча стал автор победного попадания, лучший скорэр чемпионата Михаил Бублик. В активе защитника "Кривбасса" в этом матче 30 очков, 8 подборов и 3 передачи (РЭ 31).

"Ривне" завершило черкасский бабл без побед, проиграв оба матча, а "Кривбасс" в двух матчах записал в актив одну победу, закрепившись в середине турнирной таблицы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Кривбасс" – "Ривне" – 86:84 (25:20, 11:26, 28:16, 22:22)

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