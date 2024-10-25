'Кривбасс' в одно очко обыграл 'Говерлу' в матче Суперлиги Favbet

Криворожский "Кривбасс" одержал победу в своем втором матче баблу Суперлиги Favbet в Черкассах, одолев "Прикарпатье-Говерлу" со счетом 72:71.

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Игра получилась близкой и напряженной, лидер матча менялся 11 раз, 10 раз счет игры был равным. И при таком сценарии судьба матча решалась в клатче, где ключевыми стали действия американского разыгрывающего Брекстона Ловингса.

Легионер за 9 секунд до конца игры при счете 71:68 в пользу "Говерлы" заработал три штрафных и реализовал первые два. Смазав третий бросок с линии, американец сам подобрал мяч и набрал два очка. Эти действия Ловингса стали решающими в этом матче. "Говерла" имела время на ответ и Иванов атаковал на победу, но свой бросок не реализовал.

Ловингс стал лучшим игроком матча с 22 очками, 8 передачами, 5 подборами и 3 перехватами (РЭ 24). В составе "Говерлы" 18 очков набрал Роман Морозов, 16 баллов в активе у Ильи Чугунова.

"Кривбасс" после шести матчей имеет в активе 3 победы, "Прикарпатье-Говерла" проиграла все 5 матчей регулярного чемпионата.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Кривбасс" – "Прикарпатье-Говерла" 72:71 (24:19, 12:21, 17:13, 19:18)

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