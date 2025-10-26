'Кривбасс' уверенно победил 'Нико-Баскет' в Суперлиге Favbet

Кривбасс одержал убедительную победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев в рамках четвертого тура в номинально домашнем матче в Южном Нико-Баскет — 84:69.

Видео дня

Команда из Кривого Рога начала матч рывком 17:0, который фактически решил судьбу поединка. Начиная со стартовых минут игры, подопечные Евгения Исакова уверенно контролировали игру и довели ее до логического завершения — уверенной победы.

Нико-Баскет реализовал лишь 28% бросков с игры и не смог использовать свое преимущество на щитах. У Кривбасса команду за собой повели американские легионеры: Мартин Хилл стал лучшим игроком матча с 27 очками, 8 подборами, 5 перехватами и 2 передачами (РЭ 32), а Александер Пикок стал важной второй опцией команды с 26 очками и 7 подборами.

Кривбасс одержал свою вторую победу в седьмом матче сезона, а Нико-Баскет потерпел шестое поражение.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Южное, СК Олимп

Кривбасс — Нико-Баскет 84:69 (31:15, 13:10, 23:27, 17:17)

Кривбасс: Хилл 27 + 8 подборов + 5 перехватов + 2 передачи, Пикок 26 + 7 подборов - 3 потери, Скира 7 + 7 подборов + 4 блок-шота, Водолазский 5 - 4 потери, Бибиков 2 + 7 подборов + 4 передачи — старт, Триколенко 11 + 4 подбора + 3 блок-шота, Пашолок 2, Бречка 2, Мельник 1, Коротченко 1

Нико-Баскет: Сафонов 18, Лукьян 12 + 6 передач + 3 подбора - 4 потери, Зайцев 5 + 5 подборов, Гарбар 5 + 6 подборов, Стуров 3 — старт, Грищук 17 + 11 подборов + 2 блок-шота, Кабанов 5, Неамцу 2, Лыхой 2, Володин 0