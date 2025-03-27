'Кривбасс с камбэком победил 'Старый Луцк' в Суперлиге Favbet

"Кривбасс", проигрывая по ходу матча 16 очков, сделал камбек и в третий раз в сезоне победил "Старый Луцк", выиграв заключительную игру регулярного чемпионата Суперлиги Favbet со счетом 80:71.

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Лучане отлично начали матч, выиграв первую четверть 32:18, но удержать высокие бросочные показатели на дистанции матча команде Антона Мусиенко не удалось. "Кривбасс" выиграл все три следующие четверти и, получив первое лидерство в матче в третьей четверти, дожил соперника. "Кривбасс" лидировал всю четвертую четверть и довел матч до победы.

Самым результативным у победителей стал Михаил Бублик, набравший 21 очко. Бигмен Святослав Товкач к 17 очкам добавил 8 подборов (РЭ 20). В "Старом Луцке" стоит отметить Дерика Ньютона, набравшего 22 очка и 7 подборов (РЭ 24).

"Кривбасс" завершил регулярный чемпионат на 5 месте с показателем 12 побед и 16 поражений. "Старый Луцк" выиграл 7 матчей и 21 матч регулярного чемпионата проиграл, став седьмым. В первом раунде плей-офф лучане сыграют против "Киев-Баскета".

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Кривбасс" – "Старый Луцк" – 80:71 (18:32, 17:9, 26:18, 19:12)

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