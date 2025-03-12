'Кривбасс' обыграл 'Запорожье' в Суперлиге Favbet

В среду, 12 марта, "Кривбасс" удержал победу над БК "Запорожье" и прервал пятиматчевую серию поражений в Суперлиге Favbet. Битва за 5 место в Черкассах завершилась со счетом 78:66 в пользу криворожцев, удержавших эту строчку.

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БК "Кривбасс" лучше провел стартовую четверть. Перед первой паузой он получил преимущество в 10 очков. Однако подопечные Валерия Плеханова начали второй период с рывка 9:1, а в конце четверти даже сравняли счет, но лидерами остались криворожцы.

В третьем периоде шла равная игра. Баскетболисты Александра Вороны его минимально выиграли (22:20) и с преимуществом +6 ушли на последний перерыв. Перед клатч-таймом запорожцы во второй раз во время поединка сравняли счет и в следующей атаке впервые за долгое время сумели выйти вперед. Однако мощный рывок 16:0 вернул лидерство криворожцам, уверенно доведшим игру до победы. Эта победа позволила им выиграть сезонную серию между командами (3-1).

В этой встрече "Кривбасс" точнее реализовал броски (42% против 37% у соперника) и больше очков набрал в быстрых отрывах (19-10), а также выиграл подбор на щитах (49-39). Все эти показатели стали ключевыми для определения победителя.

Эффективными у криворожцев были сразу трое: Виталий Быков (21 очко + 5 подборов), Михаил Бублик (20 очко + 6 подборов) и автор дабл-дабла Дмитрий Триколенко (по 12 очков и подборов). Игру запорожцев возглавил опытный Максим Никитин, который к 21 очку добавил 5 подборов. "Зелено-белые" выступали без своего основного разыгрывающего Андрея Хохоника, пропустившего черкасский тур из-за травмы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ДС "Будивельник"

"Крибвас" – "Запорожье" – 78:66 (22:12, 14:20, 22:20, 20:14)

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