'Плакать хочется': Милевский эмоционально отреагировал на фиаско 'Динамо' в Лиге Европы

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский раскритиковал игроков команды за поражение от израильского "Маккаби" в решающем квалификационном раунде Лиги Европы. Экс-нападающий сборной Украины признался, что от увиденного на поле ему просто хочется плакать.

Такое мнение Милевский выразил в интервью таблоиду Blik. По его словам, он не понимает, что происходит внутри команды и почему футболисты "бело-синих" выглядят на поле совершенно безвольно, а единственным успехом в нынешнем евросезоне стала победа над мальтийским "Хамрун Спартанс".

"Почему "Динамо" выглядело так безвольно? Не знаю, мне трудно сказать, что происходит с командой. Возникает много вопросов к игре. Я не знаю, что у ребят в голове. Они мальтийцев побеждают, и такое впечатление, что праздник большой создали. А что потом? Смотришь и думаешь: для чего вообще играть в еврокубках? Играйте тогда в чемпионате Украины. У игроков просто нет характера. Иногда пересматриваю матчи со "Спартаком" и если сравнивать их с играми нынешнего "Динамо", то плакать хочется. Жаль, что так все происходит", – сказал Милевский.

Накануне в номинально гостевой игре украинцы проиграли "Маккаби" со счетом 1:3. Ответная встреча состоится 28 августа в Люблине. В случае поражения в дуэли киевляне продолжат выступления в Лиге конференций.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский не стал называть удаление защитника Константина Вивчаренко главной причиной поражения команды от "Маккаби" в матче Лиги Европы.

