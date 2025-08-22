'Могу считать несправедливым, но...' Шовковский отреагировал на фиаско 'Динамо' в Лиге Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский не стал называть удаление защитника Константина Вивчаренко главной причиной поражения команды от тель-авивского "Маккаби" в первом матче финального раунда плей-офф Лиги Европы. По словам наставника "бело-синих", его подопечные в очередной раз продемонстрировали отсутствие дисциплины.

Об этом Шовковский заявил на послематчевой пресс-конференции, информирует официальный сайт "Динамо". Легендарный вратарь киевлян отметил, что Вивчаренко получил прямую красную карточку в совершенно безобидном эпизоде, когда опередил соперника, но допустил техническую ошибку.

"Я могу считать укдаление справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Будучи на мяче, технический брак – и затем фол, который судьи трактуют, как красную карточку. Можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-то. Но почти 40 минут играть в меньшинстве..." – сказал Шовковский.

Накануне в номинально гостевой игре украинцы проиграли "Маккаби" со счетом 1:3. Ответная встреча состоится 28 августа в Люблине. В случае поражения в дуэли киевляне продолжат выступления в Лиге конференций.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" не смог обыграть швейцарский "Серветт" в первом матче плей-офф отбора Лиги конференций.

