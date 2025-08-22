'Это настоящий ужас': легенда 'Динамо' вскипел после фиаско команды в матче Лиги Европы с 'Маккаби'

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко раскритиковал игроков команды за поражение от "Маккаби" из Тель-Авива в первом матче решающего этапа отбора Лиги Европы. Бывший наставник сборной Украины отметил, что "бело-синие" просто провалили поединок, продемонстрировав полное безволие.

Об этом Сабо заявил в интервью порталу FootBoom. Бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года высказал предположение, что игроки "Динамо" хотят добиться отставки главного тренера Александра Шовковского, а внутри команды существуют огромные проблемы во взаимоотношениях.

"Я просто не могу понять, во что сейчас играет команда и что они вообще делают на поле! Нет ни желания, ни самой игры. Создается впечатление, что футболисты словно "топят" тренера. Внутри коллектива происходит что-то серьезное. Как иначе объяснить отсутствие комбинационной игры и то, что при потере мяча футболисты не возвращаются в защиту? Для меня это настоящий ужас. Такое ощущение, что они либо не хотят, либо просто не могут". – сказал Сабо.

Накануне в номинально гостевой игре украинцы проиграли "Маккаби" со счетом 1:3. Ответная встреча состоится 28 августа в Люблине. В случае поражения в дуэли киевляне продолжат выступления в Лиге конференций.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский не стал называть удаление защитника Константина Вивчаренко главной причиной поражения команды от "Маккаби" в матче Лиги Европы.

