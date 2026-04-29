Конец карьеры Кличко: как совет брата, промах в несколько сантиметров и упрямый англичанин отправили украинского чемпиона на пенсию

9 лет назад, 29 апреля 2017-го, восходящая звезда британского бокса Энтони Джошуа поставил точку в карьере легенды супертяжелого дивизиона Владимира Кличко. Ожидалось, что после сенсационного поражения от Тайсона Фьюри бывший чемпион по трем основным версиям реабилитируется в схватке с атлетическим олимпийским чемпионом 2012-го, однако титулованный украинец допустил стратегическую ошибку, а в 11 раунде нарвался на апперкот соперника, начал угасать и рефери зафиксировал технический нокаут.

OBOZ.UA решил вспомнить финал чемпионского пути младшего из братьев Кличко – Доктора "Стальной молот".

Владимир Кличко как раз готовился к реваншу с Фьюри, когда в конце июня 2016 года сообщили, что Цыганский король получил травму лодыжки, поэтому второй бой перенесли на 29 октября 2016 года. Впоследствии Тайсон вообще отказался от своих чемпионских поясов из-за депрессии и проблем с наркотиками. И Владимир сосредоточился на поиске соперника для другого чемпионского поединка.

После победы Джошуа над Эриком Молиной в Манчестере, Кличко-младший поднялся в ринг и сообщил о запланированном поединке с Энтони 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону поединка стояли пояса WBA Super, IBF и IBO. Ажиотаож вокруг противостояния был бешеный, поэтому 90 000 билетов буквально разлетелись.

Казалось, что более опытный Кличко поиграет с британцем в первых раундах, как делал это со многими своими соперниками, а затем загонит его в угол и получит такую желанную победу. И стартовые раунды украинец выглядел прекрасно – быстро передвигался по рингу и не давал сопернику лишнего пространства. Однако в пятой трехминутке Джошуа с первых секунд агрессивно пошел в атаку, удивив Владимира и отправив Кличко-младшего в нокдаун.

Оказавшись на несколько секунд в состоянии грогги, Кличко стал действовать активнее и в шестом раунде мощным прямым правым отправил молодого британца на настил. Создавалось впечатление, что сейчас Владимир дожмет визави, но он почему-то сбросил обороты, настроившись на долгую игру. И это была ошибка. Энтони был очень хорошо готов физически и подловил "Доктора" в 11-м раунде.

Джошуа сначала поймал Владимира на жесткий апперкот, а затем добавил еще несколько ударов, и Кличко во второй раз оказался в нокдауне. Владимир пытался собрать последние силы и продолжить бой, но британец бросился его добивать. Еще один нокдаун – и все стало понятно. Кличко чудом поднялся, но Эй Джей зажал его у канатов, и рефери прекратил избиение, зафиксировав технический нокаут.

Промоутер британца Эдди Хирн признался, что Джошуа на самом деле не знал, что делает в бою с украинцем: "Это был довольно наивный Эй Джей, что делало его очень опасным, но на том этапе у него просто была сила и сердце. И хорошая база".

А вот редактор авторитетного журнала The Ring Майкл Монтеро потом вспоминал, что Кличко-старший, который всегда находился в углу Владимира, советовал ему сдерживаться: "Брат Владимира раз за разом советовал ему успокоиться и не бросаться на Эй Джея, подождать и не спешить. В любом случае, если бы Владимир в расцвете сил попал той правой рукой на пару сантиметров ниже, прямо в подбородок, Эй Джей так и не поднялся бы".

Интересно, что мэр Киева признал свою вину в поражении брата: "Джошуа боксировал с разными соперниками и не показал около серьезного результата. Единственный соперник, который послал его на помост ринга, – это Владимир. Он был в полушаге от победы, и я считаю, что это моя ошибка, что он не выиграл. Я сказал: "Владимир, пожалуйста, не спеши. Нокаут придет". Я не рассчитывал, что боец с такими большими мышцами может быть в такой хорошей форме во второй половине поединка".

А вот бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс вспоминал, что призывал добить британца, побывавшего в нокдауне в шестом раунде поединка: "Я кричал ему: "Добивай, добивай, добивай, добивай!" Наверное, Кличко сожалеет о том, что не добил Джошуа. Но в то же время, если учесть то, какой длинной была его карьера, тот факт, что он закончил ее на ногах, а не на спине, не может не впечатлять".

Это было второе подряд поражение для Владимира после проигрыша единогласным решением судей Тайсону Фьюри. И несмотря на постоянные слухи на возвращение Владимира, этот поединок неиспользованных возможностей на "Уэмбли" стал последним в профессиональной карьере украинского боксера.

