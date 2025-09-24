Министр спорта России Михаил Дегтярев оскорбительно высказался в адрес руководства Международного союза биатлонистов (IBU). Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал функционеров отмороженными из-за отказа в допуске представителям РФ на Олимпийские игры 2026 года.

Об этом Дегтярев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда". Глава спортивного ведомства российского террористического государства также выразил надежду на то, что право выступить в Милане в будущем году получат лыжники.

"В ближайшие дни мы поймем, что с лыжами. МОК на нашей стороне, Международный олимпийский комитет давит очень сильно на Всемирную лыжную федерацию, чтобы россиян допустили. Давит и на биатлонистов. Но биатлонисты вообще отмороженные – просто встали в позу и нас никаким образом не допускают. А вот в лыжной федерации надежда есть. И, конечно, радуют фигуристы. По санному спорту, бобслею и скелетону мы ведем судебные тяжбы в Швейцарии, у нас там очень хорошая группа юристов работает", – сказал Дегтярев.

До этого президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил о "карательном сговоре" против РФ со стороны международных организаций накануне ОИ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова закатила истерику из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров, назвав ОИ неполноценными без РФ.

