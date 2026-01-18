УкраїнськаУКР
Клуб НХЛ выгоняет легендарного российского хоккеиста, ставшего главной звездой. Тот "в замешательстве"

Руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" приняло решение не продлевать контракт со звездным российским форвардом Артемием Панариным и готово помочь с его обменом в любой клуб по выбору игрока. Этот шаг стал частью объявленного курса на перестройку состава без полноценного ребилда.

О решении сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, уточнив, что президент и генеральный менеджер "Рейнджерс" Крис Друри заранее обсудил ситуацию с лидерами команды и затем уведомил самого Панарина. По данным источников, клуб готов сотрудничать с агентом хоккеиста Полом Теофанусом, чтобы найти вариант обмена до дедлайна.

После победного матча с "Филадельфией" Панарин прокомментировал новости о своем будущем. "Трудно сказать, что я чувствую. Я все еще в замешательстве, но генеральный менеджер решил пойти в другом направлении. Я принимаю это. Сейчас я игрок "Рейнджерс" и буду выкладываться в каждом матче на сто процентов", — сказал Панарин, слова которого приводит журналист The Athletic Винс Меркольяно.

Главный тренер "Рейнджерс" Майк Салливан также отметил вклад россиянина. "Учитывая все, что происходило в последние дни, его игра сегодня снова показала, о каких людях я говорю, когда упоминаю характер и неравнодушие. Он отличный человек, элитный игрок, который во многом ведет нашу атаку", — заявил Салливан, источник The Athletic.

В текущем сезоне Панарин является самым результативным игроком команды. В матче с "Филадельфией" он набрал три очка, доведя общий показатель до 51 балла за сезон, 16 голов и 35 передач.

Артемий Панарин выступает за "Нью-Йорк Рейнджерс" с сезона 2019–20 и проводит в клубе седьмой год. За это время он стабильно был одним из лидеров команды по набранным очкам в регулярных чемпионатах и помог "Рейнджерс" выйти в финал Восточной конференции НХЛ в 2022 году, а также регулярно играл в плей-офф.

34-летний форвард имеет полный запрет на обмен без своего согласия и может доиграть сезон в Нью-Йорке. Его действующий контракт истекает 1 июля, после чего Панарин станет неограниченно свободным агентом.

