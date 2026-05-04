Швейцарский "Тун" впервые в своей истории выиграл чемпионат страны, причем сделал это в первый же сезон после возвращения в элитный дивизион. Клуб из одноименного города за 128 лет никогда не выигрывал никаких трофеев, однако в нынешнем сезоне сенсационно взял "золото" Суперлиги.

Историческую победу игроки "Туна" оформили, несмотря на два подряд поражения на старте чемпионского плей-офф. А решающим для них стало фиаско главных преследователей из "Сент-Галлена", которые на своем поле потерпели фиаско в игре со "Сьоном" со счетом 3:0.

Теперь за три тура до финиша команда из Туна оторвалась от соперников на 11 очков и стала для них недосягаемой. Интересно, что тренирует нового чемпиона Швейцарии бывший форвард национальной сборной страны Марио Лустринелли, который в 2005 году забивал в ворота киевского "Динамо".

Тогда "бело-синие" в буквальном смысле опозорились во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Сыграв на своем поле вничью 2:2, украинцы проиграли на выезде 1:0 и досрочно завершили евросезон, что стало настоящей трагедией для клуба.

