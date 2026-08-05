Кличко неожиданно заменил брата, отомстил россиянину и не дал заработать полкоролевства: 30 лет историческому олимпийскому "золоту" Украины

30 лет назад украинские и мировые СМИ вышли с материалами об исторической победе Владимира Кличко на ОИ-1996. 4 августа 1996 года он стал первым боксёром независимой страны, завоевавшим золотую олимпийскую медаль. По иронии судьбы, на турнир в Атланту он попал по лицензии старшего брата, должен был сменить весовую категорию и победить россиянина, которому проиграл на чемпионате Европы. Но блестяще со всем справился.

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OBOZ.UA вспомнил путь Владимира на Олимпиаде в США и ту яркую победу будущей легенды бокса, которая открыла ему путь к поясам элитного супертяжелого дивизиона и прозвищу "Доктор Стальной Молот".

На самом деле на Игры в Атланту должен был отправиться Виталий Кличко, который и завоевал олимпийскую лицензию, однако в США он не полетел из-за стероидов, обнаруженных в его анализах. Как рассказывал врач, работавший тогда с Виталием, украинский супертяжеловес принимал их для лечения травмы.

Кличко-старшего беспокоило уменьшение объема мышц правого бедра, и на чемпионате мира 1995 года он обратился за советом к немецкому врачу Фишеру, который обслуживал турнир. Фишер посоветовал боксеру раз в месяц делать инъекции ретаболила. А в украинской команде почему-то не проверили, входит ли это вещество в список запрещенных.

"Во время допинг-контроля на чемпионате мира среди военнослужащих у меня обнаружили компонент запрещенного препарата. Оказалось, что это было следствием неправильного лечения небольшой травмы, которой занимался не спортивный врач. Поскольку все мои просьбы о помиловании остались без ответа, к участию в Олимпиаде в супертяжелом весе начал готовиться Владимир", — вспоминал позже Виталий.

Некоторые считали, что Кличко-старшего специально "устранили", поскольку он был главным фаворитом на победу в Атланте-1996. Но если у конкурентов украинца был такой расчет, то план провалился. Ведь вместо Виталия в США полетел Владимир и никому не оставил шансов. Как позже это случалось и в профессиональном боксе, брат отомстил за брата. Или в данном случае, скорее, подстраховал.

Правда, по словам Виталия, Кличко-младшему пришлось нелегко из-за резкой смены весовой категории: "Для него было довольно сложно переходить из тяжелого веса в супертяжелый, а затем, уже на Олимпиаде, не только поддерживать форму, но и побеждать. И только благодаря целеустремленности и силе духа Владимир смог сначала победить в первом поединке, а затем и в финале".

27 июля 1996 года Владимир Кличко дебютировал на Олимпиаде в Атланте в бою против местного боксёра Лоуренса Клей-Бэя. В поединке с хозяином ринга всегда есть риск уступить по близкому решению судей. К тому же Кличко даже побывал в нокдауне в 3-м раунде, однако в остальном он значительно превосходил своего соперника, и судьи присудили украинцу заслуженную победу.

"Олимпийский турнир — очень долгая и тяжелая дистанция, и главное было, прежде всего, не сломаться психологически. Многие известные и перспективные боксеры не смогли этого сделать, поэтому и вылетали уже в первом же раунде. Поэтому вам понадобится огромное самообладание и самоконтроль", — отмечал позже Виталий.

Но как бы ни было тяжело Владимиру, он набирал силу от боя к бою. После нервного старта свой второй бой в Атланте 31 июля 1996 года украинец выиграл досрочно у представителя Швеции Аттилы Левина.

Кличко-младший с первых секунд начал избивать Левина своей фирменной двойкой, и после очередной точной комбинации рефери сначала открыл счёт для растерянного шведа, который уже истекал кровью, а затем вовсе остановил бой, зафиксировав победу Владимира техническим нокаутом в первом раунде.

2 августа в полуфинале Олимпиады Кличко-младший встретился с принципиальным соперником — россиянином Алексеем Лезиным, которому до этого уступил в финале чемпионата Европы-1995. Представитель РФ обыграл и старшего брата Виталия, поэтому бой был очень интригующим. Однако на этот раз всё пошло по сценарию Кличко.

Украинец доминировал на ринге и выиграл решением большинства судей. Только один боковой судья каким-то образом увидел преимущество Лезина, но его голос уже ничего не решал, поскольку остальные четверо отдали победу Кличко со счётом 4:1.

4 августа в финале Олимпийских игр 1996 года Владимир встретился с представителем небольшого островного государства Тонга Паэа Вольфграмом. На родине Паеа стал национальным героем, едва выйдя в полуфинал турнира и обеспечив себе бронзовую медаль, ведь ни до, ни после него у команды острова не было олимпийских наград.

А в Атланте невысокий для супертяжеловеса, ростом 185 сантиметров, Вольфграм смог перебоксировать белоруса Серия Ляховича (10:9) и одного из главных фаворитов — кубинца Алексиса Рубалькаба (17:12). А затем, проявив огромную силу духа, вырвал путевку в финал в равном противостоянии с нигерийцем Дунканом Докивари — 7:6. Но Паеа это стоило сломанного носа и травмированной руки.

Вольфграм был твердо настроен дать бой и 20-летнему Кличко. После двух раундов преимущество украинца было минимальным – 2:1. Однако заключительный отрезок Владимир провёл по-чемпионски и выиграл со счётом 7:3.

"Я был готов разорваться на 2000 частей, если бы это было необходимо для достижения успеха. Я даже не представляю, что бы произошло, если бы я выиграл золотую медаль. Может, сначала я, а потом мой тренер умерли бы от счастья. А потом король отдал бы мне половину Тонги", — шутил после Олимпиады Паэа.

"Воспоминания, какими они есть. Атланта, 1996 год. Я был молодым спортсменом, стремившимся к своей тогдашней главной цели – золотой медали. Успех дался нелегко. Мне приходилось преодолевать трудности, чтобы этого добиться. И в этом я опирался на мой главный актив, помимо таланта, — на силу воли", — признался позже Владимир.

Интересно, что Кличко-младший стал первым представителем европеоидной расы, завоевавшим золотую медаль в супертяжёлом весе на Олимпийских играх. И сразу же после "золота" в Атланте Владимир перешел в профессиональный бокс, где также сумел стать чемпионом мира и блистал в течение 21 года.

Кстати, Владимир Кличко и Вольфграм в 2000 году уже встречались в профессиональном боксе, но через четыре года после Игр поборничества с героем Тонги уже не состоялось. Владимир, который стремительно прогрессировал, победил нокаутом уже в первом раунде.

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