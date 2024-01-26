'Киев-Баскет' убедительно реваншировался в матче с 'Политехникой' в Суперлиге Favbet

Во втором поединке заключительного игрового дня бабла Суперлиги Favbet в Черкассах встретились "Политехника-Галичина" и "Киев-Баскет". В этом сезоне львовский клуб одержал две победы над соперником, а вот сегодня "Киев-Баскету" удалось взять убедительный реванш со счетом 97:71.

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Столичный клуб выглядел лучше своего соперника с первых минут поединка. Игроки "Киев-Баскета" надежно защищались, а в нападении успешно использовали много опций и блестяще бросали с периметра – 3 успешных попытки из 4-х в стартовой четверти. Совершенно заслуженно подопечные Дмитрия Забирченко забрали первый десятиминутный отрезок – 20:13.

Во второй четверти "Киев-Баскет" продолжал доминировать, организовав рывок 8:0 в первые две минуты. Киевляне намного превосходили соперника по качеству бросков с игры (с периметра в первые 20 минут они вообще попадали с точностью 63 процента против 11 у "Политехники"), количестве подборов (23 против 11) и командной игры (15 результативных передач против 8). На большой перерыв команда Дмитрия Забирченко ушла с гандикапом в полтора десятка пунктов – 47:32.

В дебюте четверти N3 в игре образовалась еще более длительная пауза, связанная с воздушной тревогой. Команды вернулись на паркет через час при счете 54:35 в пользу "Киев-Баскета". Еще один перерыв никак не повлиял на ход игры. Более того, "Киев-Баскет" сумел еще больше увеличить отрыв от соперника и добиться разгромной победы.

Сегодняшний успех столичного клуба стал для него 11-м в 21 матчах Суперлиги Favbet. У "Политехники-Галичины" баланс побед и поражений теперь составляет 8-12.

У победителей дабл-дабл оформил лучший подбирающий чемпионат Вадим Заплотинский (16 очков + 11 подборов). 15 очков набрал Брентли Байнум, 14 – Максим Зайцев. 10 передач партнерам отдал Лев Кошеватский. В составе "Политехники" личный рекорд результативности текущего сезона установил Дмитрий Качанов – 16 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Политехника-Галичина" – "Киев-Баскет" – 71:97 (13:20, 19:27, 20:33, 19:17)

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