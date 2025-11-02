'Киев-Баскет' вырвал победу в овертайме в Суперлиге Favbet

Столичный Киев-Баскет лишь в овертайме обыграл Запорожье со счетом 86:80 в Днепре в матче пятого тура регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet.

Киев-Баскет очень тяжело начал поединок, набрав первые очки с игры лишь на пятой минуте, проигрывая на тот момент 1:12. Но постепенно киевляне начали находить свою игру и еще до первого перерыва сократили отставание до 4 очков.

Большинство второй четверти Запорожье оставалось впереди, но уже оторваться больше чем на 5 очков не удавалось, а на большой перерыв команды ушли уже при преимуществе Киев-Баскета 38:36.

Первыми очки в третьей четверти набрали запорожцы, сравняв счет, но дальше три минуты номинальные хозяева оставались без очков, тогда как Киев-Баскет сделал рывок 12:0. Запорожье сумело собраться и выровнять игру, но киевляне уверенно контролировали ситуацию, удерживая преимущество в районе 7-10 очков.

Казалось все идет к победе киевлян, но в последние две минуты Запорожье сделало рывок 9:0 и сравняло счет – 76:76 за 7 секунд до конца. Завершал последнюю атаку киевлян Михаил Бублик, но после его броска мяч в кольцо не опустился.

А вот в овертайме Запорожье потеряло из-за перебора фолов Антона Буца, что облегчило задачу Киев-Баскету, который и без этого вышел заряженным и сконцентрированным на дополнительные пять минут. В итоге Киев-Баскет выиграл овертайм 10:4, а с ним и матч.

Стоит отметить, что для Запорожья это третий овертайм в сезоне и третий раз запорожская команда потерпела поражение.

По статистике Киев-Баскет выполнил на 12 бросков больше при лучшей реализации с игры, выиграл подборы 61:42. Только по реализации штрафных киевляне значительно уступили, забивая лишь 53%.

У Запорожья по 20 очков набрали Антон Буц и Брекстон Ловингс, а Тайриг Эйса оформил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов. У киевлян 23 очка набрал Денис Клевзуник, у Михаила Бублика 20 очков, а Максим Сандул оформил дабл-дабл из 10 очков и 18 подборов.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Запорожье — Киев-Баскет 80:86 ОТ (18:14, 18:24, 17:22, 23:16, 4:10)

Запорожье: Лещина 14, Мэтьюз 7, Эйса 11 + 12 подборов, Ловингс 20, Буц 20 + 8 подборов – старт; Величко 4, Киктев 3, Климанов 1, Терехин 0

Киев-Баскет: Бублик 20 + 7 подборов, Сушкин 13 + 6 подборов + 6 передач, Смитюх 5, Клевзуник 23 + 6 подборов, Карпюк 2 + 6 подборов – старт; Сандул 10 + 18 подборов + 5 передач, Романица 6, Малич 5, Колаволе 2