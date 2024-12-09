'Киев-Баскет' уверенно победил на старте домашнего баббла Суперлиги Favbet

Столичный "Киев-Баскет" обыграл "Кривбасс" со счетом 79:62 на старте домашнего баббла регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

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После равной первой четверти во второй "Киев-Баскет" совершил рывок 10:0 и довел на тот момент свое преимущество до +17. На большой перерыв команды ушли при счете 43:28, но "Кривбасс" гораздо более агрессивно начал третью четверть. Рывок 9:0 на старте позволил "Кривбассу" сократить свое отставание до 6 очков, но не больше. "Киев-Баскет" вернул назад инициативу, увеличил преимущество до +24 и довел матч до победы.

"Киев-Баскет" лучше реализовал три очковых (9/19 против 4/19), а также киевляне реализовали 88% штрафных, тогда как гости чуть больше половины.

У "Киев-Баскета" лучшим стал Павел Буренко с 24 очками и 6 подборами, а Егор Сушкин записал в актив 15 очков и 6 передач. У "Кривбасса" самым результативным стал Артем Водолазский с 12 очками.

"Киев-Баскет" одержал девятую победу в десяти матчах, находясь на втором месте, а у "Кривбасса" четыре победы в десяти играх.

Завтра, 10 декабря, столичный баббл продолжится матчами "Кривбасса" и "Прикарпатье-Говерлы", а также "Киев-Баскета" против "Черкаських Мавп".

Суперлига Favbet.

Киев, СК "Венето-Спорт"

"Киев-Баскет" – "Кривбасс" – 79:62 (21:14, 22:14, 19:18, 17:16)

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