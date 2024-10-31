'Киев-Баскет' удержал победу над 'Прикарпатьем-Говерлой' в Суперлиге Favbet

В четверг, 31 октября, играются очередные поединки в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. "Киев-Баскет" одержал тяжелую выездную победу в Ивано-Франковске, победив местное "Прикарпатье-Говерлу" 77:74.

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Начиная с середины второй четверти, гости захватили лидерство и, казалось, вели игру к уверенной победе, получив +13 на экваторе четвертой четверти. Но Говерла использовала потерю концентрации соперника и продемонстрировала отличную игру в заключительной части матча. Команда Евгения Мурзина не только отыграла двусмысленное отставание, но и вышла вперед за минуту до конца основного времени встречи.

Но последнее слово в этой игре было все же за киевлянами, вернувшими себе преимущество и доведшим игру до тяжелой победы.

Говерла смогла дать бой сопернику даже играя без лидера и капитана команды Сергея Старцева, выбывшего из игры из-за травмы колена. В этом матче по 17 очков у хозяев набрали Роман Морозов и Владислав Иванов, 23 очка и 5 передач за скамейки запасных набрал Игорь Стародуб (РЭ 21).

Самым эффективным игроком матча стал центровой Киев-Баскета Максим Сандул, у которого мощный дабл-дабл 10 очков + 18 подборов (РЭ 27). 19 очков и 9 подборов в актив записал форвард гостей Денис Клевзуник (РЕ 20).

Команды сыграют второй раз уже на следующий день - 1 ноября на площадке Говерлы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФП

Прикарпатье-Говерла - Киев-Баскет 74:77 (20:23, 14:19, 16:18, 25:17)

Говерла: Иванов 17, Морозов 17, Дроздов 5, Кузнецов 4+7 подбиран, Чугунов 0+3 передачи — старт, Стародуб 23+5 передач, Бречка 4, Марков, 2, Виталий Лемишко 2, Виктор Лемишко 0

Киев-Баскет: Клевзуник 19+9 подборов, Когут 12, Буренко 11, Сандул 10+18 подборов + 4 передачи, Сафонов — старт, Зайцев 10, Карпюк 7, Сушкин 4, Кобылинский 0, Рыжков 0

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