'Киев-Баскет' проиграл в домашнем полуфинале Суперлиги GGBET

В киевском Дворце Спорта Венето завершился второй матч полуфинальной серии Суперлиги между Киев-Баскетом и Харьковскими Соколами. После выездной победы в Днепре (59:68) команда Дмитрия Забирченко имела неплохие шансы на выигрыш полуфинальной серии и выход в финал.

Однако с первых минут Харьковские Соколы дали понять, что сделали выводы из неудачи в первом матче: Никитин с близкой дистанции и Соловьев с дальней организовали мини-рывок 5:0 на первой же минуте матча. Киев-Баскет смог сравнять счет, однако в дальнейшем постоянно был вынужден догонять харьковчан. На экваторе первой десятиминутки преимущество Харьковских Соколов составляло уже 10 очков (19:9), однако гости довольно быстро набрали пять командных фолов в четверти, а игроки Киев-Баскета умело реализовывали штрафные броски. В итоге, на первый перерыв команды отправились с преимуществом Харьковских Соколов со счетом 26:18.

Во второй четверти Киев-Баскет сумел стабилизировать ситуацию на площадке. Наибольшим преимуществом харьковчан в этом игровом периоде были 10 очков (24:34), однако в дальнейшем подопечные Дмитрия Забирченко приближались к сопернику на расстояние в 7 очков. Ближе к завершению первой половины харьковчане совершили рывок 9:2, чем обеспечили себе комфортное преимущество перед большим перерывом. Правда, последнее слово в этой четверти осталось за киевлянами, у которых Михаил Бублик забросил баззер с дальней дистанции 39:49 после первой половины игры.

После перерыва Киев-Баскет начал активнее: трехочковый от Сушкина флоутер + два реализованных штрафных от Клевзуника приблизили Киев-Баскет к сопернику на расстояние в три очка. Однако Никитин, Заплотинский и Климов, которому удался бросок с дальней дистанции, вернули Харьковским Соколам преимущество в 9 очков. Как ни пытались киевляне догнать соперника, решить эту задачу им так и не удалось – 56:65 перед последней четвертью.

В начале четвертой четверти хозяева остались без Михаила Бублика, который получил технический фол и прямую дисквалификацию. В отсутствие Бублика и Сушкина, лидерские качества на себя взяли Денис Клевзуник и Ярослав Карпюк. Однако Харьковские Соколы уверенно удержали соперника на безопасной дистанции в 7-10 очков и довели дело до победы 82:72. Следующий матч серии состоится 21 апреля в Днепре, начало в 13:00.

Суперлига. 1/2 финала.

Киев, ПС Венето.

Киев-Баскет – Харьковские Соколы 72:82 (18:26, 21:23, 17:16, 16:17)

Киев-Баскет: Сушкин 9 + 3 передачи, Клевзуник 23 + 9 подборов + 4 передачи, Бублик 8, Смитюх 10 + 3 передачи, Сандул 3 + 14 подборов – старт; Карпюк 11 + 11 подборов, Колаволе 6, Романица 2.

Харьковские Соколы: Хохоник 14 + 13 передач, Соловьев 6 + 4 подбора, Климов 10, Заплотинский 3 + 5 подборов, Никитин 23 + 6 подборов – старт; Мартынов 15, Клебан 10 + 3 подбора, Николайчук 1, Максим Безима 0, Шавгаров 0, Никита Безима 0.