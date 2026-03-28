'Киев-Баскет' победил 'Запорожье' в Суперлиге GGBet

Последним матчем субботнего игрового дня в регулярном чемпионате Украины в Суперлиге GGBet стала встреча между Запорожьем и Киев-Баскетом. Она завершилась со счетом 84:74 в пользу киевлян.

Киевляне прибыли на эту игру в статусе третьей команды в турнирной таблице и накануне матча с Днепром намеревались улучшить свою статистику в регулярном чемпионате. Начало отчетной встречи получилось осторожным: никто из соперников не вырывался больше чем на 2 очка. Однако киевляне с лей-апом от Клевзуника и трехочковым от Сушкина в конце концов получили преимущество в пять очков. Впрочем, Запорожье мгновенно ответило на это рывком 7:0, таким образом, команды Дмитрия Щиглинского вышла вперед. Качели в счете продолжались до конца первой четверти, пока Сушкин трехочковым за секунду до первого перерыва на склонил чашу весов в пользу Киев-Баскета – 24:22 в пользу столичной команды.

Вторая четверть была менее результативной и большую ее часть Запорожье находилось в лидерах, опережая киевлян то на 2, то на 4 очка. Ситуация изменилась лишь за полторы минуты до большого перерыва, когда Артем Романица попал с дальней дистанции и вывел Киев-Баскет вперед. При такой минимальной разнице команды и завершили первую половину матча – 42:41.

В третьей четверти Михаил Бублик засвидетельствовал намерения столичных баскетболистов на успех в этом матче, релизовав дальний бросок в первой же атаке. Однако Запорожье усилиями Мэттьюза и Петренко держало короткую дистанцию отставания от соперника. В середине четверти тот же Петренко вернул лидерство Запорожью, но Киев-Баскет совершил рывок 12-3 и обеспечил себе комфортное преимущество. Запорожье было близко к тому, чтобы догнать соперника – Мэтьюз и Ловингс стабильно набирали очки в атаках своей команды, но сравниться с киевлянами до четвертой четверти так и не смогли – 63:60 перед заключительным периодом.

Ключевой стала середина четвертой четверти, когда команда Дмитрия Забирченко при счете 64:68 ушла в отрыв, выдав сильный отрезок со счетом 11-4. И хотя играть оставалось еще четыре минуты, Запорожье, как ни старалось, не смогло вернуть себе лидерство в матче. Итоговый счет – 74:84.

Самыми результативными у Киев-Баскета стали Денис Клевзуник и Егор Сушкин, которые набрали по 18 очков. У Запорожья 27 баллов в активе Калиба Мэтьюза. Завтра в 13:00 Киев-Баскет сыграет с Днепром, а в 16:00 Запорожье будет противостоять БК Ривне.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Запорожье – Киев-Баскет 74:84 (22:24, 19:18, 19:21, 14:21)

Запорожье: Петренко 9, Ловингс 14, Мэтьюз 27 + 7 подборов + 3 перехвата, Климанов 6, Буц 7 + 9 подборов + 3 перехвата – старт; Величко 9, Киктев 2, Лищина 0.

Киев-Баскет: Сушкин 18 + 5 подборов + 4 передачи, Клевзуник 18 + 6 подборов, Бублик 12 + 4 подбора + 3 передачи, Романица 8 + 4 передачи, Сандул 9 + 12 подборов + 3 передачи – старт; Малич 8, Карпюк 6 + 6 подборов, Смитюх 5, Колаволе 0.