'Киев-Баскет' обыграл 'Кривбасс' на старте баббла Суперлиги Favbet в Черкассах

"Киев-Баскет" одержал победу над "Кривбассом" со счетом 75:65 в стартовом матче баббла в Черкассах в регулярном чемпионате Суперлиги Favbet.

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"Киев-Баскет" лучше начал игру, создал себе преимущество в 10 очков и выиграл первую четверть 23:17. Во второй четверти киевляне держали двусмысленное преимущество и на большой перерыв команды ушли при счете 40:31.

В начале третьей четверти "Кривбасс" совершил рывок 10:2 и сократил до минимума свое отставание, но развить успех команде Александра Вороны не удалось – "Киев-Баскет" вернул контроль над игрой, до последнего перерыва имел +13 и довел игру до победы.

"Киев-Баскет" лучше реализовал трехочковые (36% против 28%) и выиграл борьбу под кольцом (38 против 29).

Самым результативным в матче стал Павел Буренко, набравший 21 очко. Михаил Бублик принес "Кривбассу" 20 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

24 октября, четверг

Черкассы, ДС "Будивельник"

"Кривбасс" – "Киев-Баскет" 65:75 (17:23, 14:17, 19:23, 15:12)

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