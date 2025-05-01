Каждая пара – фантастика, каждый клуб – фаворит. Чего ждать от полуфиналов Лиги Европы

Сегодня стартует полуфинал Лиги Европы. Это, наверное, первый за долгое время суперэтап, где каждая команда заслуживает выхода в решающую игру, а оба матча будут мегаголевыми. Чего ждать от команд? И чем они нас будут удивлять? Рассказывает OBOZ.UA.

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"Атлетик" - "Манчестер Юнайтед"

Встреч между собой в ЛЕ: 2 игры

Статистика очных встреч: 2-0-0

Позиции во внутреннем чемпионате: 4 место Ла Лиги и 14 место АПЛ

Третья сила Испании, безусловно, затерялась в Бильбао. Такое впечатление, что именно на них хотят заманить новую публику. Посмотрите: в домашнем чемпионате "Атлетик" претендует на Лигу чемпионов, на международной арене находится в шаге от финала Лиги Европы. И это при том, что в прошлом они шокировали всех, выиграв Кубок Испании. Место проведения матча – тоже фантастика. "Сан-Мамес" неприступный: там соперники смогли забить только дважды, в то время как баски накидали аж 14 мячей. А еще на домашней арене испанцы исключительно выиграют, нет даже намека на ничью. Матч обещает быть очень интенсивным.

Эта Лига Европы фантастическая хотя бы тем, что "МЮ" - единственная команда турнира, которая до сих пор не потерпела ни одного поражения. Хотя больше было ничьих (7 при 5 победах), поэтому выезд в Испанию проверит силу на сложнейшей арене Бильбао. Безусловно, настроение задает безумный камбек против "Лиона", когда все сначала ждали серию пенальти, потом паковали чемоданы для красных, через 6 минут надеялись снова увидеть яркие пенальти, как вдруг Магвайр показал умение бить головой. И все это влезло в 2 дополнительных тайма по 15 минут. Чего ждать от 90 минут полноценной игры - нечего и думать. Самый результативный игрок басков Нико Уильямс также в ожидании, как мечта всей команды станет реальностью – сыграть домашний финал и поднять над головой трофей на заполненном собственными фанами стадионе.

"Атлетик" играет за домашний финал, "МЮ" – за престиж

Впрочем, на пути к этому становится тренер испанцев. Эрнесто Вальверде призывает сначала обратить максимум внимания на "МЮ". Его команда сильна дома, а на выезде может быть непредсказуемый результат. Клуб успешно идет по всем турнирам и хочет держать темп. А вот фанаты дьяволов еще не поняли впечатления от тренера Аморима. С одной стороны, полный провал в АПЛ, где только чудо спасло их от вылета. С другой – манкунианцы держат бешеный темп в Европе. Португалец признался, что вдохновляется легендарной победой дьяволов 1999 года. Интересно, поможет ли тот образец в битве за престиж клуба?

Если сравнить статистические данные, то преимущество у англичан: больше ударов (18.5 против 16), большее владение (57% против 54%), более точные передачи и лучшая дисциплина на поле. "Атлетик" может похвастаться ставкой на заброс (очень много их выполняют), смелостью в дальних ударах, а еще куражом, ведущим их к успеху. Такой у "МЮ" был разве что в четвертьфинале. Будет помогать и уже упомянутый двенадцатый игрок. Словом, будет очень активный матч, в котором даже ошибки не помешают шоу. Следует ожидать много голов и большую роль в этом играют игроки всех звеньев.

"Тоттенхэм" - "Буде/Глимт"

Встреч между собой в ЛЕ: первая встреча

Статистика очных встреч: не пересекались

Позиции во внутреннем чемпионате: 16-е место АПЛ и 2-е место норвежской Элитсериен

Без лишних слов "Буде/Глимт" - главная звезда Лиги Европы. Английские клубы кубком хотят спасти репутацию, мотивацию "Атлетика" мы уже описали выше. А вот желтая команда бьется на поле не столько за престиж, сколько за имя клуба и страны. Их путь к этой стадии ЛЕ как сценарий для голливудского фильма: нескольких голов не хватило в таблице, пришлось идти через стыки. На своем пути "Буде" разнес "Твенте", устоял против "Олимпиакоса", а затем устроил сенсацию из "Лацио"; но серия пенальти была еще тем испытанием нервов. Тренер норвежцев Кьетиль Кнутсен после этого матча сказал, что ребята отдали максимум, но не собираются останавливаться. Для них полуфинал – это не чудо, это путь и результат упорной работы. "Тоттенхэм" будет лишь третьим английским соперником в их истории, до этого Туманному Альбиону всегда проигрывали. Похоже, пришло время менять традиции.

"Тоттенхэм" прошел "Айнтрахт" точным пенальти Соланке. Пара была очень сложной, но теперь точно показывает, что в шаге от финала им есть место. В этом еврокубковом матче домашняя арена тоже будет решать: представьте, что лондонцы на своем поле не проиграют уже 19 поединков подряд! В то же время, с 16 февраля "Тоттенхэм" обыгрывает достойных соперников только за пределами АПЛ. За 2 с половиной месяца шпоры одерживали победы в Лиге Европы, а еще над "Ипсвичем" и "Саутгемптоном". Все лондонские боги собрались вместе, чтобы команда Постекоглу добилась успеха за пределами британского острова. Коуч многое ожидает от "Буде" и совсем не удивлен их присутствием так далеко. Действительно, этот сезон ЛЕ дарит нам андердогов на самых неожиданных стадиях.

Чьё чудо будет сегодня: английское или норвежское?

Футбол в Норвегии – самый популярный вид спорта, почти каждый десятый так или иначе играет в профессиональном футболе, а местной футбольной ассоциации более 120 лет. И при этом с 1960-го года "Буде" - первая команда, добравшаяся до полуфиналов европейских турниров! 6 раз норвежские клубы застревали на стадии 1/4 и впервые имеют представителя перед финалом. Движущая сила желтых - оборона и голкипер Хайкин во главе, заряженный куражом после двух отбитых 11-метровых от "Лацио".

Если обратиться к статистике, то у нас нет для этой пары явного фаворита! Равенство по ударам за игру (12), равенство по фолам (около 10), даже одинаковое владение мячом! Разница в том, как команды работают над голами – у скандинавов преимущественно забивает Гек (7 голов), в то время как англичане полагаются и на Сона, и на Соланке, и на Джонсона (все по 3). Точно стоит ожидать результативность: англичане забивают в среднем дважды за матч Лиги Европы, а их соперник попадает в ворота почти в каждом матче. А вот здесь уже есть большое отличие: "Буде" фанатеет от стандартных положений, поэтому каждый угловой или фол возле штрафного может стать приговором для голкипера. Это тот случай, когда даже мультифид не поможет: обе игры полуфиналов Лиги Европы нужно умудриться посмотреть вживую, ведь они фантастические по анонсу, страстям и интриге. А еще – по важности победы для каждого футболиста из 4-х команд.