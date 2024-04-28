'Категорически не хотят с нами сейчас играть'. В России признались, что в стране происходит на самом деле

Главный тренер сборной России по керлингу Василий Гудин признался, что команде приходится довольствоваться внутренними турнирами, чтобы поддерживать уровень выступлений. Для этого Россия в Дудинке Красноярского края организовала турнир Nornickel Curling Cup, в котором участвуют женские сборные РФ, Казахстана и Беларуси.

Гудин считает, что такие "международные" турниры в нынешних условиях являются для России необходимы.

"В обычном сезоне мы проводили 9-10 международных турниров, с участием мировых лидеров, которые категорически не хотят с нами сейчас играть. Сейчас 3-4 турнира – мы каждому очень рады, чтобы не вариться в собственном соку. Понятно, что многие команды ниже уровнем, но соревновательная практика в условиях турнира – это очень важно для нас", – цитирует Гудина ТАСС.

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