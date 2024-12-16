Его, Андрея Ярмоленко, многолетнего капитана "Динамо", давно полюбили киевские болельщики. И его выход на поле в стартовом составе или во втором тайме с лавки запасных всегда сопровождают аплодисментами.

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Блестящий полузащитник, входит в список топ-бомбардиров чемпионата Украины. Он пока в нем на четвертом месте, вслед за Максимом Шацких (124 гола), Сергеем Ребровым (123) и Евгением Селезневым (117). Андрей - единственный в этой компании, кто все свои мячи (110) забил, выступая за один клуб. Надеемся, на этом достижении Ярмоленко не остановится, и будет продолжать радовать поклонников "Динамо" результативными ударами.

Настроение вратарям соперников киевлян он, трехкратный чемпион Украины и двукратный обладатель Кубка страны, начал портить в 2008-м и до 2017-го, а затем в сезоне-2023/2024 продолжил делать свое дело, вернувшись в родной клуб после выступлений в Германии ("Боруссия" Дортмунд), Англии ("Вест Хэм") и ОАЭ ("Аль-Айн").

Забивал, играя и в сборной

Забивал Андрей Ярмоленко, и выступая в сборной Украины. Он участник финальных турниров Евро-2012 (3 матча), Евро-2016 (3 игры), Евро-2020 (5 матчей, 2 гола), Евро-2024 (3 матча). Участник отборочных турниров ЧМ-2010 (6 матчей, 2 гола), ЧМ-2014 (12 матчей, 5 голов), Евро-2016 (12 матчей, 6 голов), ЧМ-2018 (10 матчей, 6 голов), Евро-2020 (4 матча, 1 гол), ЧМ-2022 (7 матчей, 3 гола), Евро-2024 (3 матча, 1 гол). Участник Лиги наций УЕФА-2018 (3 матча, 1 гол), Лиги наций УЕФА-2020 (4 матча, 1 гол), Лиги наций УЕФА-2022 (4 матча), Лиги наций УЕФА-2024 (2 матча).

Выступая в составе главной команды страны, за которую он провел 124 матча, Ярмоленко забил 46 мячей. Всего на два мяча больше у Андрея Шевченко, который провел за сборную 111 матчей.

На мой взгляд, продолжай Сергей Ребров вызывать Ярмоленко в сборную Украины и ставить его в состав, возможно, Андрей сумел бы улучшить свое достижение и стать лучшим бомбардиром в истории "желто-синих".

Недавно, обращаясь ко мне, мой коллега задал такой вопрос: "Не кажется ли тебе, что кому-то не хочется, чтобы рекорд Шевченко был улучшен?" Я не стал комментировать и отвечать на него.

В октябре Андрею Ярмоленко исполнилось 35 лет. Зрелый возраст. Но по его игре он не ощущается - играет, забивает, радует болельщиков. В футболе немало примеров, когда игроки, которым за 35, демонстрировали отличную игру. Это и Криштиану Роналду, и Лионель Месси, и Златан Ибрагимович. Как говорится, лишь бы травмы не донимали...