Позади 16 чемпионатов Европы по футболу. Следующий пройдет уже в этом месяце в Германии. Сегодня в центре вашего внимания – Евро-1988. Выступая на нём, сборная СССР выиграла серебряные награды. В ее составе играли Чанов, Демьяненко, Бессонов, Балтача, Рац, Заваров, Михайличенко, Кузнецов, Литовченко, Протасов, Беланов (все – игроки киевского "Динамо"). Руководил сборной Валерий Лобановский.

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На участие в финале первенства Старого Света претендовали команды 32 стран, не считая сборной ФРГ, которая на правах хозяйки освобождалась от отборочных игр. 32 национальные сборные по жребию были разбиты на семь групп. Наша команда выступала в третьей группе вместе с футболистами ГДР, Франции, Исландии и Норвегии.

Отбор наша команда начала гостевой ничьёй (1:1) со сборной Исландии. Следующий матч в Париже с французами мы выиграли – 2:0, отличились Беланов и Рац, которым умело ассистировал Заваров. Затем была разгромлена Норвегия (4:0) и побеждена ГДР (2:0). Французы взять реванш в Москве не сумели (победа наших ребят – 2:0), в Берлине ничья (1:1) со сборной ГДР, а в повторном матче с исланцами вновь победа – 2:0. Сборная СССР спустя 16 лет вышла в финальную группу чемпионата Европы. Лишь две команды участницы Евро-1984, который проходил во Франции, сумели на этот раз пробиться в завершающую стадию – это сборные Испании и Дании.

Судьбу команд определял 8-летний Кристиан

12 января 1988 года, за шесть месяцев до старта финального турнира, была проведена жеребьевка. Судьба команд была в руках восьмилетнего Кристиана, сына бывшего игрока сборной ФРГ Ули Штилике. Каждой из команд он определил место в одной из двух групп. Игры проходили на стадионах восьми городов страны. По две лучшие команды получали право выхода в полуфинал. Завершить евросмотрины должен был финальный матч, а игру за третье место, как и 4 года назад, решено было не проводить.

Начали с победы

В первом матче наша сборная встретилась со сборной Нидерландов, в составе которой выступал лучший футболист Европы-1987 Рууд Гуллит. В первом тайме судьбу матча решил единственный мяч, который на 53-й минуте забил Василий Рац. Затем последовала ничья 1:1 в игре с ирландцами, которые на поле выглядели предпочтительнее. После этой невыразительной игры отличная победа 3:1 над сборной Англии, и наша команда заняла в группе первое место.

Соперник по полуфиналу определился в игре сборных Италии и Дании, в которой победила "Скуадра Адзурра" – 2:0. Играя с итальянцами нам удалась. Отлично провели матч Заваров, Протасов, Михайличенко. На 62-й минуте счет открыл Литовченко, а через минуту Протасов поставил победную точку – 2:0. Нас ожидал финал, соперник по которому определился в жарком споре сборных Нидерландов и ФРГ. Исход поединка на 89-й минуте решил точный удар Марко ван Бастена – 2:1. Хозяева чемпионата, главным тренером который был Франц Беккенбауэр, сильно огорчили своих болельщиков, которые видели свою команду в финале.

Из Мюнхена в Амстердам ван Бастен уехал за рулём крутого автомобиля

Финальный матч Евро-1988, претенденты на "золото" – наша сборная и команда Нидерландов. 72 300 болельщиков заполнили трибуны мюнхенского "Олимпиаштадиона", миллионы поклонников футбола собрались возле экранов телевизоров. На поле соперников пригласил французский арбитр Мишель Вотро. Голландцы очень активно начали игру, в атаки партнёров вели Гуллит, ван Бастен, Куман, Райкаард. В защитных порядках подопечных Валерия Лобановского остро чувствовалось отсутствие Кузнецова, пропускавшего финал из-за двух предупреждений. Голевые моменты не использовал Беланов, не смог Игорь реализовать и пенальти во втором тайме. На 32-й минуте счёт открыл Гуллит, а удвоил его чудо-ударом ван Бастен. Победив – 2:0, сборная Нидерландов впервые стала чемпионом Европы. Лучшим игроком Евро-1988 был признан ван Бастен, ему был вручён приз – новейшая модель автомобиля марки Opel. Он же, забив 5 мячей, стал лучшим бомбардиром турнира.