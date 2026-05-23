Как смотреть бой Усик – Верховен. Пошаговая инструкция

Максим Иншаков
Спорт Oboz
Непобедимый украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО), сегодня, в субботу 23 мая, проведет свой девятый поединок в супертяжелом весе. Соперником небитого крымчанина в добровольной защите титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) будет нидерландский кикбоксер Рико Верховеном (1-0, 1 КО).

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию Усик – Верховен. Ориентировочное время начала поединка в Гизе – в 00:48 воскресенья, 24 мая, по киевскому времени. Комментировать главное событие вечера будет известный украинский комментатор Владимир Кобельков.

Украинское эфирное телевидение не покажет встречу. Все жители нашей страны смогут увидеть прямую трансляцию из Египта на медиасервисе "Киевстар ТВ". Смотреть можно одновременно на 5 разных устройствах под одним аккаунтом. Платформа поддерживает смартфоны и планшеты (через приложение), телевизоры Smart TV и Android TV, ноутбуки и компьютеры (через веб-версию сайта), ТВ-приставки.

В том случае, если у вас активирована суперсила "Киевстар ТВ", вы можете купить просмотр самого боя за 50 грн. Для остальных пользователей необходимо оформить подписку "Премиум HD" – минимальная стоимость 200 грн.

В первом случае вам будет доступен показ студии, самого боя, а также его запись. Во втором случае – вы на месяц получите еще доступ к 400+ телеканалам и 20 000+ фильмам и сериалам.

Для покупки надо зайти на сайт "Киевстар ТВ", подтвердив, что вам уже исполнилось 21 год. Далее на главной странице нажать на анонс боя Усика и Верховена, а затем кнопку "Дивитись бій".

После повторного нажатия кнопки "Дивитись" откроется страница авторизации, где необходимо ввести свой номер телефона, а затем код с пришедшего sms.

Далее выбрать интересующий вас срок действия пакета и его сумму. При выборе минимального срока (1 месяц) в пересчете на 1 месяц цена будет максимальной – 200 грн.

После этого необходимо ввести данные своей платежной карты и нажать "Оплатить".

Отметим, что Верхувен в случае сенсационной победы не сможет завоевать два последних титула. Однако это вряд ли расстроит нидерландца, так как соперники получат внушительные гонорары.

