1986 год. Киевское "Динамо" вновь в центре внимания футбольной Европы. Через 11 лет Кубок обладателей Кубков вновь прилетел в столицу Украины.

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Вот каким был путь команды Валерия Лобановского к своему второму еврофиналу.

1/16 финала. Две победы (2:1 гостевая и 4:1 домашняя) над голландским "Утрехтом".

1/8 финала. Ничья в Румынии 2:2 в игре с клубом "Университатя" (Крайова). Через две недели в присутствии 102 тысяч зрителей победа в Киеве со счетом 3:0.

1/4 финала. "Динамо" – "Рапид" (Вена) – 5:1, "Рапид" – "Динамо" – 1:4.

1/2 финала. "Динамо" – "Дукла" (Прага) – 3:0. 1:1 – с таким счетом завершился повторный матч в Праге.

В финале обладателя Кубка СССР поджидал известный испанский клуб из Мадрида – "Атлетико".

Титулованный соперник

В 1986 году многократный чемпион Испании и обладатель Кубка страны – "Атлетико" из Мадрида – в четвертый раз вышел в финал европейского кубка. Однажды он уже завоевал его, выиграв у итальянской "Фиорентины" как раз в розыгрыше Кубка обладателей Кубка, правда, в далеком сезоне-1961/1962. В двух других встречах испанцы проиграли – английскому "Тоттенхэму" в финале Кубка чемпионов сезона-1973/1974 и годом позже мюнхенской "Баварии". Однако, уступив мюнхенцам, "Атлетико" все же добился звания межконтинентального чемпиона благодаря отказу "Баварии" от игры с уругвайцами.

На пути к финалу "Атлетико" не потерпел ни одного поражения. Последнюю игру в ФРГ, против "Байера" из Эрдингена, испанцы выиграли – 3:2, и, по отзывам прессы, показали добротный футбол.

Президент "Атлетико" Кальдерон высоко оценил "Динамо". Вот что он сказал накануне игры во Франции: "Борьба будет острой. Доволен тем, что в финале второго по значимости европейского турнира соперником команды будет клуб со столь большим авторитетом. Даже проиграть Киеву вовсе не позорно. Мы будем стремиться к победе, а если уж поражение, то с минимальным счетом".

Блохин и Рац словили петуха

Матч состоялся 2 мая 1986 года на стадионе "Жерлан" в Лионе (Франция). На встречу команд пришли посмотреть 45 тысяч зрителей. Большинство из них приехали из Испании.

Киевляне сразу же стали диктовать условия игры. Испанцы активно мешали развитию атак. Но вот сработала связка Кузнецов-Демьяненко, и на правом фланге обороны "Атлетико" возникло напряжение. Рац молнией расщепил надвое правую ветвь защиты "Атлетико", сделал прострел, и Заваров головой забивает первый гол. Шла шестая минута игры.

Попытки испанцев приблизиться к воротам Чанова ни к чему не приводят. Аккуратно играют защитники динамовцев. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Динамо". Второй тайм начался с юмористической сценки – охоты за петухом, в которой активное участие приняли Блохин и Рац. "Атлетико", в свою очередь, пытается переломить ход игры, обрушив на ворота динамовцев шквал атак. Однако голкипер "Динамо" проявил себя в эти минуты с самой лучшей стороны.

Надолго испанцев не хватило. Динамовцы быстро вернули игру в прежнее русло. На 84-й минуте Демьяненко бросил мяч из-за боковой Рацу, и по цепочке Рац – Беланов – Евтушенко мяч попал к Блохину. Расчетливый удар Блохина мимо выбежавшего вратаря Филлола закончился вторым голом. Не прошло и трех минут, как Рац в глубине поля сыграл на перехвате и незамедлительно перевел мяч Евтушенко, который перебросил мяч через голкипера, хладнокровно направив его в сетку ворот.

На последней минуте вновь отличился Чанов – он прорывал опасный удар Прието, тем самым сохранив "сухой" счет. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу "Динамо".

Кубок Кубков во второй раз отправился в столицу Украины. "Динамо" провело матч в таком составе: Чанов, Бессонов, Балтача, (Баль, 39), Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Евтушенко, 70), Беланов, Блохин.

Заканчивали сезон 1986 года динамовцы в мажорной ноте, победив в двух турнирах. В Амстердаме соперниками киевлян были "Манчестер Юнайтед" (1:1) и бразильский "Ботафого" (6:0), в Мадриде – бельгийский "Андерлехт" (1:0) и местный "Реал" (3:2).

В коллекции "Динамо" три еврокубка – 2 Кубка обладателей Кубков (1975 и 1986), Суперкубок УЕФА (1975). Поклонники киевлян ожидают четвертый еврокубковый трофей.