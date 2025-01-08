Известный украинский футбольный голкипер завершил карьеру из-за трансферного регламента

Украинский вратарь Александр Бандура объявил о завершении профессиональной карьеры из-за ограничения трансферного регламента. Сезон 2024/25 он начал в составе "Миная", но после пяти матчей покинул команду и перешел в "Диназ". За вышгородский клуб Бандура провел 11 поединков, однако в ноябре покинул команду из-за финансовых затруднений.

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Согласно правилам, футболист не может сменить больше трех клубов за сезон, поэтому Бандура, несмотря на заинтересованность других команд, не смог присоединиться к новому клубу. В 39 лет вратарь решил завершить карьеру, хотя признался, что продолжал играть при других обстоятельствах.

"Да я уже закончил. Я ведь сейчас никуда не могу заявиться, а полгода никто ждать не будет. В этом году мне исполняется 39, поэтому перспективы нет продолжать дальше. Случай, наверное, за меня решил. Я бы еще поиграл и показал уровень. Предложения были", – цитирует спортсмена "Украинский футбол".

Александр также раскритиковал условия в "Динаге", заявив, что игроки выживают без должного финансирования, и назвал ситуацию в клубе далеком от профессионального уровня.

После завершения карьеры Бандура планирует работать тренером. У него уже есть предложение от клуба Первой лиги ЮКСА и собирается продолжить обучение, чтобы получить высшую тренерскую категорию. Вратарь также напомнил о своем предыдущем опыте работы с молодыми голкиперами, который он получил, организовывая свою школу во время выступлений за "Минай".

Бандура начал свою карьеру в 2004 году. Он выступал за ряд украинских клубов, в частности, "Металлург" Донецк, с которым вышел в финал Кубка Украины в 2012 году. Также он играл за "Сталь", "Верес", "Львов" и "Рух". Вратарь дважды вызывался в сборную Украины, но так и не появился на поле.

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