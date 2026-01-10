Известную российскую теннисистку вычеркнули с Australian Open-2026

Пятая ракетка России Вероника Кудерметова (№30 WTA) не примет участия в Открытом чемпионате Австралии 2026 года, который стартует в Мельбурне 18 января. Информация об этом опубликована в обновленном списке участниц на официальном сайте Tennis Australia.

28-летняя спортсменка была вычеркнута из заявки турнира Большого шлема, при этом конкретная причина ее снятия организаторами не раскрывается. По данным профильных теннисных ресурсов, Кудерметова сослалась на физический дискомфорт. В освободившееся место в основной сетке Australian Open вошла другая россиянка Анна Калинская, которая получит посев.

Вероника Кудерметова занимает 30-е место в одиночном рейтинге WTA и шестое в парном разряде. В прошлом сезоне она добилась крупных успехов именно в паре, став победительницей Уимблдона и Итогового турнира WTA. В одиночной карьере россиянка выигрывала турниры категории WTA 500 и регулярно входила в число сильнейших теннисисток тура.

Australian Open 2026 пройдет с 18 по 31 января, матчи основной сетки традиционно состоятся на кортах Мельбурн Парка.

Напомним, что в основной сетке одиночного разряда Australian Open-2026 автоматом (благодаря своим позициям в рейтинге WTA) попали четыре украинские теннисистки:

Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Александра Олейникова — дебютантка на уровне "Большого шлема" в основной сетке.

Украинцы также примут участие в квалификационных турнирах, где будут бороться за выход в основную сетку:

Женская квалификация:

Юлия Стародубцева

Ангелина Калинина

Дарья Снигур

Мужская квалификация:

Виталий Сачко

