Известная украинская теннисистка отказалась продолжать финал в Марокко и снялась с матча. Фотофакт

Шестая ракетка Украины Ангелина Калинина (№84 WTA) не смогла доиграть финал турнира WTA 250 в Рабате против хорватки Петры Марчинко (№76 WTA). Украинка снялась по ходу второго сета из-за проблем со здоровьем и повреждения ноги.

Решающий матч турнира в Марокко состоялся 23 мая и завершился досрочно при счете 6:2, 3:0 в пользу Марчинко. После первого сета Калинина вызвала на корт физиотерапевта из-за болезненных мозолей на пальцах правой ноги.

Дополнительные сложности создала жара: во время финала температура воздуха в Рабате превышала 35 градусов. После трех проигранных геймов во втором сете украинка отказалась продолжать встречу. Матч продолжался 49 минут.

Для Калининой это был третий финал турниров WTA в карьере. В 2021 году она уступила в решающем матче соревнований в Будапеште, а в 2023-м снялась с финала турнира WTA 1000 в Риме из-за травмы ноги.

Ангелина стала второй украинской теннисисткой, дошедшей до финала турнира в Марокко. Ранее титул в Марракеше выигрывала Элина Свитолина в 2015 году.

Несмотря на поражение, успешное выступление в Рабате позволит Калининой подняться на 59-е место в обновленном рейтинге WTA. Уже на следующей неделе украинка должна стартовать в основной сетке Roland Garros в Париже.

