Из-за Украины: международная федерация внезапно исключила Россию, которая наплевала на решение суда

Международная федерация шахмат (FIDE) временно приостановила членство России в организации за нарушение устава и невыполнение решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Представителей страны-агрессорки в конце марта обязали свернуть любую деятельность на оккупированных территориях Украины, однако она этого не сделала.

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Об этом информирует официальный сайт FIDE. Россиянам давали 90 дней, чтобы они прекратили свою деятельности во временно оккупированных Севастополе, других городах Крыма, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Однако РФ не подчинилась решению CAS и столкнулась с "незамедлительными санкциями".

При этом подчеркивается, что отстранение касается лишь Федерации шахмат России (ФШР) как организации. Спортсмены продолжат выступать на турнирах в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Отметим, что президентом FIDE является россиянин Аркадий Дворкович. В его отношении собираются ввести личные санкции в 21-м пакете Евросоюза, который должен быть утвержден в ближайшее время единогласным решением стран ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, как российский олигарх Алишер Усманов захватил власть в Международной федерации фехтования (FIE) и за много лет выстроил абсолютно лояльную к РФ вертикаль в организации.

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