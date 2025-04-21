Из-за бойкота украинца? Российский чемпион мира отказался драться с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) не рассматривает возможности проведения поединка против Александра Усика (23-0, 14 КО). Россиянин не собирается выходить против нашего соотечественника ни по правилам бокса, ни смешанных единоборств (ММА).

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Об этом Бивол заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". 34-летний спортсмен из Санкт-Петербурга, который в начале апреля отказался от пояса Всемирного боксерского совета (WBC), объяснил свое нежелание драться с Усиком из-за разницы в весе.

"Нет, не хотел бы провести бой по ММА, мне это не особо интересно. Я боксер и пока что в, как его называют часто, поп-боксе не заинтересован, у нас пока большой спорт. Бой с Усиком? Нет, вряд ли, мы в разных весовых категориях", – сказал Бивол.

Отметим, что Дмитрий собрал все пояса супертяжелого дивизиона после того, как победил в реванше Артура Бетербиева (21-1, 2о КО). Тогда 23 февраля в Эр-Рияде находился и украинец, но он бойкотировал поединок двух представителей РФ и покинул арену до его начала. Дагестанец в свою очередь не раз заявлял о готовности подраться с Усиком.

На ЧМ-2011 и Олимпиаде-2012 Александр победил Артура с одинаковым счетом 17:13. Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Как сообщал OBOZ.UA, Артур Бетербиев отказался боксировать с Александром Усиком в тяжелом или супертяжелом дивизионе.

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