Итоги уже известны, но украинским клубам есть, за что поиграть. Анонс 6-го тура Лиги конференций

Сегодня пройдет завершающий тур Лиги конференций. Украинские клубы уже знают свое будущее, но "Шахтеру" еще следует сделать один шаг и побороться даже за победу в группе. Да и "Динамо" есть за что играть, даже там, где будущего нет. OBOZ.UA рассказывает все подробности.

(Не)простой путь для "Шахтёра"

Последний соперник донецкого клуба - хорватская "Риека". Домашняя игра в Польше должна стать легкой прогулкой против 14-й команды таблицы, такой себе удобный поединок и почти отработка главных достоинств перед зимней паузой. Но легкой прогулка не будет: украинцы по итогам Этапа лиги больше забивают, наслаждаются владением с передачами и создают больше реальных шансов; в то время как хорваты проводят больше сухих игр, допускают меньше роковых ошибок и опираются на контратаки. Победа позволит "Шахтеру" не только остаться в первой восьмерке, но и даже посягнуть на первую строчку. Туран сказал, что именно это будет красивый финиш:

Что касается нашего европейского пути, то, возможно, он не соответствовал поставленным целям или нашим ожиданиям, однако я склонен к тому, что нужно строить европейскую кампанию ступенька за ступенькой, по принципу, что не надо слишком спешить за какими-то своими желаниями. Надо двигаться шаг за шагом
- Арда Туран, главный тренер "Шахтера"
"Динамо": закончить выше, чем в прошлом сезоне

Для "Динамо" все давно решено: билеты домой и надежда лишь на Золотой дубль. Поэтому есть только одна задача, о которой поговорим далее. Последним соперником остается "Днепр-1" на минималках. Армянскому клубу "Ноа" всего 8 лет, но он уже пробился не в первый сезон еврокубков. В 2025-м случился самый большой успех местного уровня - золотой дубль из чемпионата и Кубка. Если в прошлом году им попался "Челси" и Лига конференций закончилась заранее, то уже этим вечером они могут оформить путевку в сильнейший еврораунд в своей истории. Польская игра не ограничена в итогах, ведь любой результат почти на 100% гарантирует для "Ноа" плей-офф. Даже если проиграть, у них остается немало шансов на выход в стыки.

Поэтому с новым уже постоянным тренером для "Динамо" остается только одна задача - выигрывать. Сейчас киевляне на 28-м месте с тремя очками. В прошлом году они закончили сезон после 8 игр в Лиге Европы на 34-м месте, набрав 4 балла. Удастся ли подопечным Костюка превзойти прошлогоднее "достижение" предшественников? Ведь мы снова не можем спрогнозировать состав:

У нас остаются те же травмированные игроки. К сожалению, наш капитан Виталий Буяльский, Денис Попов, Кристиан Биловар. Также пропустит игру Алиу Тиаре из-за перебора желтых карточек. Все остальные готовятся к игре
- Игорь Костюк, главный тренер "Динамо"
Игра за рейтинг УЕФА

Оба наши клубы еще имеют возможность положить очки в копилку. "Динамо" имеет эту задачу за главную, потому что больше ни за что не борется. Столичная команда не готова к такому большому испытанию и не может преодолеть даже сама себя в попытках преодолеть психологический кризис, о котором уже открыто говорят сами игроки. Менталитет победителей не ассоциируется с киевлянами, поэтому почему бы не сделать хотя бы некий менталитет заробитчан, где возможно побороться за забытые рейтинговые очки ассоциации?

"Шахтер" точно продолжит пополнять "европейский бюджет" уже весной, с большой вероятностью - сразу с основной стадии. У горняков львиная доля вклада в нашу ассоциацию: за выход в группу, 4 победы в ней и победы на стадии отбора. Будут еще очки за финальный матч Этапа лиги и за попадание в следующий раунд. Проблема лишь в том, что все их дальнейшие очки будут делиться на 4, это правило нам изрядно мешает.

Украина на сегодня занимает 25 место в списке УЕФА, имея 22.85 балла. У ближайшего преследователя Азербайджана 22.25, затем Словения (22.21) и Словакия (21.87); каждый из них оставил по одному клубу в Европе. Выше нас на балл больше имеет Сербия, на 2 - Венгрия. Поэтому задача стоит так: выигрывать все, чтобы удержать хотя бы эту строчку.

Кто уже в евровесне и что посмотреть ещё?

Сейчас сильнейшей командой турнира является "Страсбур" - французы единственные, кто уже в 5 туре точно на стадии 1/8 финала. Точно выходят в евровесну уже сейчас греческий "АЕК", немецкий "Майнц", польский "Ракув", испанский "Райо Вальекано", чешская "Спарта", турецкий "Самсунспор" и наш "Шахтер". Напомним, что аутсайдеры сразу отправляются домой, переходов между турнирами нет уже второй год подряд, поэтому здесь не будет никого из Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Перед 6 туром в игре остаются 27 клубов из 36. На первую восьмерку математически претендуют 24 коллектива (хотя реально только 12). Кроме игр наших команд, советуем посмотреть прямую битву за место в топ-8 между "Самсунспором" и "Майнцом", матч "Кристал Пэлас" - "КуПС", потому что здесь обе команды борются за путевку в лучшие условия и сможет ли "Страсбург" удержать лидерство в игре против "Брейдаблика", который внезапно на кураже и сохраняет шансы на плей-офф.

Когда игры и что дальше?

Все матчи последнего тура Лиги конференций пройдут сегодня в 22:00 по Киеву. Традиционно, напрямую выходят 8 команд, еще 16 будут биться за важные путевки в двухматчевом плей-офф. В отличие от ЛЧ, здесь 6 игр, поэтому стыковые матчи придется подождать до середины февраля, хотя для нас это полезно определенной передышкой для донецкого клуба. Четвертьфиналы запланированы в середине апреля, в конце месяца пройдут полуфиналы. А главный матч турнира состоится 27-го мая на арене в Лейпциге.