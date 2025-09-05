'История повторяется?' В сборной Украины возникла экстренная ситуация перед матчем с Францией – СМИ

В сборной Украины по футболу произошла катастрофическая ситуация накануне стартового матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Францией. Несколько игроков отравились за считанные часы до игры и могут пропустить поединок против "галльских петухов".

Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Дмитрий Пасечник. По его информации, в стане "сине-желтых" нештатная ситуация произошла 5 сентября, однако раскрывать имена футболистов, которые столкнулись с недомоганием, представитель СМИ не стал.

"История повторяется? Помните как игроки "Днепра-1" отравились перед матчем в еврокубках (в августе-2023 восемь игроков украинского клуба перед матчем с "Панатинаикосом" в квалификации Лиги чемпионов пожаловались на отравление – ред.)? Вот, по нашей информации, такая же ситуация сегодня накануне матча сборной, посмотрим, кто сможет сыграть", – поделился данными Пасечник.

Отметим, что Сергей Ребров обнародовал заявку на матч с Францией, в которую не вошли полузащитник Виктор Цыганков и защитник Владислав Дубинчак.

Встреча "сине-желтых" и "ле бле" состоится в пятницу, 5 сентября. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Франция. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект дал однозначный прогноз на результаты сборной Украины в отборе к ЧМ-2026. Тренер Сергей Ребров накануне игры с Францией лишился многих легионеров.

