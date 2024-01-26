Следует прокомментировать выборы УАФ.

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Я думаю, что заголовок хороший.

"Шевченко - президент УАФ" - это резонанс в украинском обществе. Лучший футболист, известный в Украине и на международном уровне, сейчас возглавляет основной футбольный орган страны.

Далее текст на языке оригинала.

Я особисто вітаю Шевченка за те, що він першим покинув виконком НОК після виборів в 2022 році, після того величезного резонансу в суспільстві, коли заголовки були "Шуфрича і Суркіса" обрали в виконком НОКа. При цьому той же Суркіс вчора сидів у першому ряду як поважний аксакал українського футболу.

Люди, які слідкують за українською політикою, пам’ятають, що Шевченко був в політиці. З партією Наталії Королевської "Україна – Вперед!" на виборах 2012 року. Вони набрали лише 1,5% голосів і не потрапили до парламенту. Тоді я думав, що це дивно. Навіщо ризикувати своєю чудовою репутацією в такій політичній авантюрі? Але при цьому Кличко це зробив і досить успішно, якщо вимірювати голосами виборців.

Ходять чутки, що кандидатом, якого лобіював Офіс президента України, був Шевченко.

Не знаю. Я не бачив конкретних доказів.

Але в Україні це аксіома. Що для влади у великих спортивних федераціях потрібне принаймні "благословення" людей, які зараз мають політичну владу. Основу цього заклав Йосип Сталін. Коли Радянський Союз у 50-х роках шукав спосіб приєднатися до міжнародного спорту, але без необхідності впроваджувати реальну автономію спорту.

Історично це було прокляттям. І я не заздрю ​​футболістам, які стають талановитими футбольними керівниками. Просування вгору у багатьох випадках було закрито. Подивіться лише на попереднє керівництво УАФ. Президент Андрій Павелко очолює бюджетний комітет парламенту. Назар Колодницький очолив спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, і в день, коли вони втратили посади в державному апараті, їх становище у Федерації футболу стало нестабільним. Це про все, але не про розвиток футболу. До речі, вчора на засіданні був присутній Валерій Пустовойтенко. Йому навіть вдалося поєднати посаду прем'єр-міністра України з президентством у Футбольній асоціації в кінці 90-х. Виступав президент НОК Вадим Гуцайт, я не думаю, що він говорив про Good Governance та про те, як уникнуть конфлікту інтересів. Сам був президентом НОКа і міністром молоді та спорту більше року. І був президентом Національної спортивної федерації фехтования майже всю каденцію як министр.

Тому, коли Шевченко порівнює бюджети з іншими європейськими федераціями, я б сказав, що також подивіться, як вони керуються. Є погані приклади, але є багато хороших.

У багатьох європейських країнах обрання – це суто боротьба середині виду спорту. Це те, до чого ми повинні прагнути.

Повертаюсь до виборів. Коли ви голосуєте за одного кандидата, який набирає 94 голоси і 1 голос утримався. Що ви насправді отримуєте, це те, що ніхто не візьме на себе відповідальність. Тому якщо справи підуть дуже погано, кожен може сказати, що інших альтернатив не було. Ні опозиції, ні альтернативних поглядів, ні альтернативних кандидатів. Це з семінару з Good Governance в середу.

Деякі червоні прапорці:

Перший віце-президент Павло Бойчук є особистим адвокатом Андрія Шевченка. Конфлікт інтересів? Гадаю, ніхто не наважувався поставити питання: ви будете вірним футболу чи своєму клієнту у критичній ситуації?

Перший віце-президент Сергій Ребров.

Я думав, Сергій Ребров головний тренер чоловічої збірної? То чи буде він сидіти в керівництві федерації і критично оцінювати власну роботу на посаді головного тренера збірної?

Конфлікт інтересів?

Олександр Зінченко – я вважав, що бути професійним футболістом в одному з найкращих клубів світу та гравець національної збірної – це повна зайнятість.

Але можливо щоб очолити федерацію, не потрібно багато часу?

Також із 12 членів виконкому лише 1 жінка Катерина Монзуль, респект. Сподіваюся, Шевченко змінить ситуацію, що в комітеті з розвитку жіночого футболу НЕМАЄ жінок, лише 3 чоловіки.

Це питання, яке я б поставив перед тим, як голосувати. Але я не маю права голосу. І я не футбольний інсайдер, просто той, хто бачить ззовні.

Тамуз, чому ти говориш про осіб, а не про програму?

Тому що на цих виборах мова йде про людей. Програма – лише формальність. Але я повернуся до програми трохи пізніше. Йдеться більше про вимірювання результатів роботи.

94 голосували "за", 1 утримався.

Не відповідає багатьом питанням.

При цьому успіхів у прибиранні та розвитку українського футболу.