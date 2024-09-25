Испанский клуб отказался подписывать футболиста сборной Украины из-за медкомиссии

Футболист сборной Украины U-17 Евгений Рябоконь не смог подписать контракт с испанской "Жироной", так как не прошел медосмотр. Как сообщает местный журналист Мигель Коста, 17-летний центральный защитник последний месяц лета тренировался с юношеской и резервной командой каталонцев, но ни одной не подошел.

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Рябоконь начинал карьеру в киевской команде "Вулкан". Затем провел четыре года в столичной "Зирке". После этого играл в "Локомотиве" и "Динамо". Последние два года выступал за "Колос".

После начала полномасштабного вторжения уехал в "Чехию", где выступал за "Словацко".

В 2007 году получил вызов в юношескую сборную Украины. Провел на национальную команду 4 матча, суммарно проведя на поле 124 минуты.

Как сообщал OBOZ.UA, в основной команде "Жироны" выступает игрок национальной сборной Украины Виктор Цыганков.

В конце августа 26-летний хавбек провел блестящий домашний матч в чемпионате Испании против "Осасуны". Благодаря действиям нашего соотечественника в 3-м туре жиронцы добились разгромной победы 4:0.

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