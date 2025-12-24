Испанский гранд хочет купить голкипера сборной Украины по футболу

Испанский клуб "Вильярреал" рассматривает вариант с покупкой вратаря сборной Украины Андрея Лунина у мадридского "Реала". Руководство "желтой субмарины" уже обратилось к мадридцам с запросом и допускает как трансфер летом, так и возможный переход уже в зимнее окно.

Как сообщает okdiario.com, Лунина по-прежнему не устраивает роль второго номера в "Реале", где он остается в тени Тибо Куртуа. Несмотря на высокий уровень конкуренции и статус бельгийца, украинец не исключает смену клуба, если предложение окажется для него убедительным в спортивном плане.

Интерес "Вильярреала" к Лунину не является новым. Главный тренер команды Марселино Гарсия Тораль пытался подписать голкипера еще два сезона назад, однако тогда украинец принял решение продлить контракт с "Реалом", который теперь действует до июня 2030 года.

Ситуация в "Вильярреале" изменилась из-за серьезных проблем на позиции вратаря. Летние приобретения клуба, включая Луиса Жуниора и Арнау Тенаса, не смогли стабилизировать игру в обороне, а их неудачные выступления стали одной из причин слабого результата команды в Лиге чемпионов.

В "Реале" не планируют расставаться с Луниным, однако готовы рассмотреть предложение в случае желания самого игрока уйти и достойной финансовой компенсации. По данным источника, мадридцы могут начать переговоры при сумме выше 10 миллионов евро, тем более что в клубе рассчитывают в перспективе сделать ставку на молодого вратаря Франа Гонсалеса.

16 ноября появилась информация, что серьезный интерес к украинскому голкиперу "Реала" Андрею Лунину проявляет "Милан". Итальянцы рассматривают его как возможную замену вратарю сборной Франции Майк Маньяну.

