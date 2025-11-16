УкраїнськаУКР
"Милан" хочет заменить футболистом сборной Украины вратаря сборной Франции

Итальянский футбольный клуб "Милан" проявил серьезный интерес к украинскому голкиперу "Реала" Андрею Лунину и рассматривает его как возможную замену вратарю сборной Франции Майк Маньяну. Положение украинца в Мадриде делает трансфер особенно реалистичным, пишет Defensacentral.

Во время клубной паузы на матчи сборных в "Реале" активно обсуждают будущее нескольких игроков, и ситуация Андрея Лунина снова оказалась в центре внимания. Украинский вратарь не получил вызов в сборную и параллельно узнал о попытке "Милана" оформить его переход.

Итальянцы уже несколько месяцев пытаются продлить контракт с Маньяном, однако прогресса нет. В "Милане" опасаются, что француз с 1 января сможет свободно вести переговоры с другими клубами и уйдет летом бесплатно. На этом фоне россонери изучают рынок и видят в Лунине приоритетный вариант.

Положение украинца в "Реале" способствует интересу. При Хаби Алонсо, как и при его предшественнике, неизменным первым номером остается Куртуа, а Лунину не досталось ни одной минуты в сезоне. Теоретические шансы появятся лишь в Кубке Испании, но этого может быть мало, чтобы удержать его в клубе.

Проблема для "Милана" заключается в сроках контракта: соглашение 26-летнего футболиста сборной Украины мадридцами действует до 2030 года. Итальянский клуб рассчитывает потратить максимум около 8–10 миллионов евро, хотя эта сумма может не устроить "Реал", который высоко ценит потенциал украинца.

В "Милане" прекрасно помнят блестящую кампанию Андрея в Лиге чемпионов два сезона назад, когда он заменил травмированного Куртуа и особенно ярко проявил себя в матчах с "Лейпцигом" и "Манчестер Сити", отразив два пенальти в серии с англичанами. Именно эта репутация заставляет итальянцев рассматривать его как готового основного вратаря на ближайшие годы.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Реале" назревает кризис в раздевалке из-за руководства Хаби Алонсо. Среди недовольных, устроивших "бунт", оказался и голкипер сборной Украины Андрей Луни́н.  

