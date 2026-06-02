Испания на ЧМ-2026 по футболу: расписание и календарь матчей, результаты, турнирая таблица

США, Мексика, Канада нынешним летом принимают самое грандиозное футбольное событие года – чемпионат мира 2026. Впервые в истории первенств планеты на нем выступят сразу 48 национальных сборных, треть из которых составят европейцы.

Действующие чемпионы континента испанцы попали в квартет Н. Здесь "фурии рохе", которая выигрывала мундиаль-2010, будут противостоять Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Разумеется, Испания вместе с представителями Южной Америки является главными фаворитами группы. К слову, именно подопечных Луис де ла Фуэнте называет победителем ЧМ-2026 суперкомпьютер компании Opta.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ИСПАНИИ НА ЧМ-2026

15 июня, 19:00. Испания – Кабо-Верде

21 июня, 19:00. Испания – Саудовская Аравия

27 июня, 03:00. Уругвай – Испания

По регламенту в первый раунд плей-офф гарантированно выходят два победителя. Еще одна сборная может получить путевку в 1/8 финала, если станет одной из восьми лучших команд, среди занявших в группах третье место.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ ИСПАНИИ НА ЧМ-2026

Главной сенсацией состава, который определил наставник испанцев, стало отсутствие в нем футболистов мадридского "Реала". При этом "Барселону" представляют семь игроков.

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Арсенал", Англия), Жоан Гарсия ("Барселона").

Защитники: Педро Порро ("Тоттенхэм", Англия), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Эмерик Лапорт ("Атлетик"), Пау Кубарси ("Барселона"), Марк Пубиль ("Атлетико"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Марк Кукурелья ("Челси", Англия), Алехандро Гримальдо ("Байер", Германия).

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити", Англия), Мартин Субименди ("Арсенал", Англия), Педри ("Барселона"), Фабиан Руис (ПСЖ, Франция), Микель Мерино ("Арсенал", Англия), Гави ("Барселона"), Алекс Баэна ("Атлетико").

Нападающие: Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Ферран Торрес ("Барселона"), Борха Иглесиас ("Сельта"), Дани Ольмо ("Барселона"), Виктор Муньос ("Осасуна"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Ереми Пино ("Кристал Пэлес", Англия).

