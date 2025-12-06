Искусственный интеллект предсказал, как выступит Украина на ЧМ-2026 по футболу

После официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу-2026 стало известно: при условии выхода на турнир сборная Украины оказалась бы в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Украина завершила квалификационный цикл вторым местом в группе D (уступив лишь Франции), поэтому ее путевка на финальный турнир решается в европейском плей-офф B. Именно победитель этого плей-офф и попадает в группу F.

Видео дня

Искусственный интеллект попытался спрогнозировать, чем завершится путь подопечных Реброва на мундиале. Для анализа использовалась модель GPT-5 — новейшее поколение искусственного интеллекта от OpenAI. Эта версия отличается более глубоким пониманием контекста, аналитикой на основе актуальных данных и способностью создавать тексты, максимально приближенные к экспертным

Групповой этап

Нидерланды – Украина: по рейтингу FIFA Нидерланды стоят на 7-м месте мира, поэтому они – явные фавориты. Голландцы имеют очень мощный состав защитников и атакующих полузащитников, способных контролировать игру. На фоне этого ожидаем минимального поражения Украины, например 0:2.

Япония – Украина: японцы имеют 18-й номер в мировом рейтинге и известны динамичным футболом и быстрыми контратаками. Украинский центр поля усиливают Руслан Малиновский и Николай Шапаренко, однако Япония имеет лучшее командное взаимопонимание. Прогноз: ничья или минимальная победа Японии (например 1:1 или 2:1).

Украина – Тунис: Тунис в рейтинге только 40-й и существенно уступает "сине-желтым" (Украина – 28-я). Североафриканцы обычно играют компактно, но нападение украинцев ожидают те же игроки, что поражали ворота в евроквалификации – форвард Роман Яремчук и другие исполнители. Скорее всего, Украина одержит победу (допустим 2:0) и возьмет три очка в этой встрече.

При таких результатах группу F, вероятно, возглавят Нидерланды, вторым местом финиширует Украина (4–5 очков), и эта пара пройдет дальше. Япония, соревнование в которой будет плотным, сорвет несколько очков, а Тунис, самый слабый в квартете, может остаться без единой победы.

Потенциальный путь в плей-офф

Если Украина выйдет из группы второй, в 1/16 финала она сыграет против победителя группы C. Очевидными претендентами в группе C являются сборные Бразилии и Марокко, но при всех раскладах ближайшим и самым сильным соперником будет Бразилия. При дальнейшем успехе подопечные Реброва в 1/8 финала попадут в так называемый матч 91: встретятся с победителем пары "вторые места групп Е и I".

Это, вероятно, были бы сборные уровня Германии, Франции или подобные мощные команды. То есть уже в начале плей-офф Украине придется сразиться с самыми классными сборными планеты, и преодолеть такой барьер будет чрезвычайно трудно.

Выводы

Итак, даже при оптимистическом прогнозе "интеллектуальной" модели сборная Украины стартовала бы против сильных соперников. В группе F Нидерланды и Япония на сегодня выглядят сильнее, поэтому "сине-желтые" будут бороться за второе место. Модель предусматривает ничью с Японией и победу над Тунисом, что дает шансы на выход в плей-офф.

В нокаут-раунде неизбежно бы получилась игра с фаворитами – например, с Бразилией – где дальнейший прогресс вряд ли был бы легким. Итог: по такому прогнозу украинцы, вероятно, пройдут группу, но могут вылететь уже на стадии 1/16 финала. Успех будет зависеть от того, удастся ли вовремя проявить свой атакующий потенциал и выстоять против гранд-команд в обороне. С учетом текущего состава и статистики, выход из группы – уже солидный результат, а глубокий проход в плей-офф выглядит маловероятным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!