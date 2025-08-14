Определился соперник 'Динамо' в плей-офф квалификации Лиги Европы

"Динамо" встретится с "Маккаби" Тель-Авив в раунде плей-оф квалификации Лиги Европы. Киевский клуб будет бороться за выход в основной этап турнира после поражения в Лиге чемпионов.

14 августа израильский клуб в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы обыграл "Хамрун Спартанс" со счетом 3:1. По сумме двух встреч "Маккаби" выиграл 5:2 и вышел в раунд плей-оф, где его соперником станет "Динамо".

После неудачного противостояния с "Пафосом" (0:1, 0:2) киевляне завершили выступления в Лиге чемпионов и продолжат борьбу в Лиге Европы. После этого Александр Шовковский назвал свои причины провала своей команды. Первый матч с "Маккаби" пройдет 21 августа в Израиле, а ответная игра 28 августа в Люблине.

Команда, которая уступит по сумме двух матчей, продолжит сезон в основном этапе Лиги конференций. Напомним, что в прошлом сезоне "Маккаби" Тель-Авив стал чемпионом Израиля, а летом этого года уступил "Пафосу" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов (1:1, 0:1).

Отметим, что после вылета "Динамо" из квалификации Лиги чемпионов от кипрского "Пафоса" в украинском спортивном сегменте интернета начали активно распространяться слухи о якобы скорой отставке Александра Шовковского.

