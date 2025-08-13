'С такой игрой...' Сабо жестко прошелся по 'Динамо' после вылета из Лиги чемпионов

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо выразил возмущение игрой команды в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с кипрским "Пафосом". Бывший тренер "бело-синих" и сборной Украины отметил, что украинцы во всем уступили своим соперникам.

Такое мнение Сабо выразил в интервью порталу FootBoom. По его словам, кроме отсутствия индивидуального уровня бросалось в глаза и то, что динамовцы не были готовы к игре в физическом плане, постоянно проигрывая в скорости более возрастным игрокам "Пафоса".

"Очень расстроился... С такой игрой, с такой неподготовленной командой нечего делать в Лиге чемпионов. "Динамо" не готово. Нет командной игры, не увидел даже индивидуальных действий. Не было видно футболистов, о которых писали, что ими интересуются европейские клубы. Отбор мяча – отсутствует. Прессинг – отсутствует. За "Пафос" играют возрастные легионеры, но динамовцы уступали даже в скорости. Соперник мгновенно переходил из обороны в атаку, а мы не успевали. Не понимаю, где физическая готовность?!" – сказал Сабо.

Напомним, "Динамо" проиграло на выезде "Пафосу" 0:2 после домашнего поражения 0:1 и вылетело в Лигу Европу. Теперь в плей-офф квалификации этого турнира "бело-синие" сыграют с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

OBOZ.UA проанализировал действия футболистов "Динамо" в ответной игре с "Пафосом" и выделил главные причины фиаско киевлян. А тренер Александр Шовковский назвал свои причины провала своей команды.

